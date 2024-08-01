В России анонсировали смягчение правил групповых безвизовых турпоездок с Китаем

В Минэкономразвития (МЭР) России анонсировали смягчение правил групповых безвизовых турпоездок с Китаем.

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Среди предлагаемых изменений — уменьшить минимальный состав туристической группы, сократить требование с пяти до трёх человек.

«Также предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 года», — приводит сообщение ведомства ТАСС.



Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с RT ранее рассказал об ожидании 1,5 млн россиян, которые посетят Китай в 2024 году.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог.