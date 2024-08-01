Эксперт рассказал, как в Европе относятся к российским туристам

В Греции и Италии рады видеть российских туристов. Отношение к соотечественникам в странах ЕС раскрыла в своем Telegram-канале эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

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Автор канала подчеркнула, что ни один из многочисленных туристов, для которых ее компания организовывала поездки в Европу, не жаловался на «косые взгляды». При пересечении границы им задают стандартные вопросы про цель поездки.

«Разве что европейцы, услышав русскую речь, могут спрашивать: "Как же вы сюда добрались?", приходится объяснять, что это не так уж и проблематично с множеством удобных стыковочных рейсов», — пояснила Котляр.



Эксперт добавила, что тему политики жители Европы стараются обходить, если сами россияне ее не поднимают. По ее словам, ситуация с 2022 года резко изменилась, и сейчас турпоток в страны ЕС из России растет на 30 процентов.

Ранее руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов дал соотечественникам советы, которые могут помочь при планировании путешествия в Европу. Он порекомендовал записываться на оформление визы заранее.