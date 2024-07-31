Американская авиакомпания United Airlines приостановила перелеты в Тель-Авив

Американская авиакомпания United Airlines сообщила, что с 31 июля прекращает осуществлять регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы приостанавливаем по соображениям безопасности наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока мы обдумываем наши следующие шаги», — сообщили агентству в пресс-службе компании.



Там добавили, что рейс в Тель-Авив из аэропорта Ньюарк Либерти (обслуживает Нью-Йорк), который должен был состояться сегодня, отменен.

29 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что несколько авиакомпаний из различных стран приостановили свои рейсы в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, опасаясь возможных атак со стороны израильских военно-воздушных сил.

28 июля ливанская авиакомпания Middle East Airlines перенесла несколько рейсов из стран Европы и Ближнего востока в Бейрут на фоне обострения отношений между Ливаном и Израилем после удара «Хезболлы» по Голанским высотам.

Ранее россиян предостерегли от поездок в Ливан.