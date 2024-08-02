Хайнань: как туристам добраться до курортов Китая

На курорты Хайнаня в Китае российские туристы могут прилететь без визы на прямых авиарейсах. Редакция уточнила правила въезда на Хайнань для россиян в 2024 году и стоимость турпакетов, узнала, почему не принимают карты UnionPay, и поинтересовалась, на какую погоду стоит рассчитывать в ближайшее время.

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Хайнань: нужна ли виза

На остров Хайнань россияне могут въехать без визы на срок до 30 дней. Необходимое условие – прямой авиаперелет из России или прибытие из третьих стран, включая Гонконг и Макао. Выезд в другие регионы КНР при этом невозможен. Для авиарейсов со стыковкой на материковой части Китая потребуется виза.

При отправлении туристов на курорты Хайнаня туроператоры рекомендуют иметь загранпаспорт со сроком действия не менее полугода. Для несовершеннолетних оговаривается, что они могут быть вписаны в паспорта родителей. При этом на сайте «Аэрофлота» предупреждают, что для визовых поездок в Китай каждый ребенок должен иметь собственный документ.

На погранконтроле могут потребовать подтвердить наличие обратных билетов и бронирования отелей. При отсутствии работающих в Китае банковских карт советуют иметь с собой от 100 долларов в день на человека.

Дешевые авиабилеты: рейсы из Москвы

Из России на остров Хайнань можно добраться на рейсах нескольких авиакомпаний. Посмотрели для ориентирования уровень цен на авиабилеты с вылетом 11 сентября и обратно 21-го числа из Москвы. С прибытием в аэропорт Санья на прямом рейсе «Аэрофлота» стоимость туда-обратно – от 64 тыс. руб. с багажом, в пути 10–11 часов. На маршруте Air China со стыковкой в Пекине – от 43 тыс. руб., время в пути – 19 часов и более суток при возвращении домой, туристам потребуется виза.

На линии Шереметьево – Хайкоу при беспосадочном 10-часовом полете с перевозчиком Hainan Airlines стоимость 1 кресла – от 45 тыс. руб. с багажом. И от 40 тыс. руб. – на рейсах China Eastern Airlines со стыковкой в Пекине при наличии визы, туда – 14 часов, а на обратную дорогу потребуется 31 час.

С отправлением накануне новогодних праздников на прямые рейсы из Москвы до Хайнаня авиабилетов на сайте по бронированию не было, а цены у китайских авиаперевозчиков с длительными пересадками – от 60 тыс. руб. Количество предложений в свободном доступе и стоимость перелета во многом зависят от уровня бронирований мест туроператорами.

Из Красноярска в Санью на беспосадочных рейсах «Аэрофлота» стоимость round trip, в частности, на 9–20 сентября – от 86 тыс. руб. с багажом, в полете около 6,5 часа. При вылете 23 декабря и возвращении 3 января билеты на этом маршруте были доступны от 191 тыс. руб. за 1 кресло.

От аэропорта Мейлань в Хайкоу до курортов Саньи туристы могут добраться на скоростных поездах за полтора часа. Автомобильный трансфер занимает более 3 часов.

Санья: недорогие туры

С запуском беспосадочных рейсов из Москвы в аэропорт Хайкоу в сентябре-октябре туроператоры включили эту перевозку в турпакеты. Например, размещение в Harman Resort Hotel Sanya 5* на 10 ночей – от 163 тыс. руб. на двоих с завтраками при вылете 14 сентября из Шереметьево на борту Hainan Airlines. Тур в этот же отельный комплекс с 13 сентября на 10 ночей – от 231 тыс. руб. в аналогичный номер superior room king с перелетом «Аэрофлотом» до аэропорта Саньи.

Стоимость отдыха в Harman Resort на новогодние праздники с вылетом 26 декабря по маршруту Шереметьево – Пекин – Санья – от 189 тыс. руб. для двоих на 11 ночей в номере harbour room с завтраками. При беспосадочном перелете на рейсах «Аэрофлотом» с 23 декабря на 10 ночей – от 374 тыс. руб. за такое же размещение.

Из Красноярска турпакет в Harman Resort Hotel Sanya 5* на рейсах нацперевозчика стоит от 392 тыс. руб. для 2 взрослых за 11 ночей с завтраками и заселением в номер harbour room с 23 декабря.

Из Санкт-Петербурга турпакет в отель Ocean Sonic Resort 5* в бухте Санья Бей с 12 сентября на 10 ночей стоит от 200 тыс. руб. для двоих в номере deluxe scenic и питанием BB. Вторая часть пути – на рейсе «Аэрофлота», на маршруте есть длительная пересадка. С вылетом из Пулково 25 декабря тур в этот же отель на 10 ночей обойдется от 351 тыс. руб. за 2 туристов в номере standard на завтраках. Перелет до Саньи запланирован со стыковкой в аэропорту Чэнду в Китае.

Пляжный отдых: погода на Хайнане

Курорты Хайнаня – круглогодичные, при этом лучшим временем для пляжного отдыха в Санье по многолетним наблюдениям считают октябрь – апрель, самым безоблачным месяцем – февраль, а в августе нередки были тайфуны. По прогнозам метеорологов, в предстоящем августе будут идти дожди, возможны грозы, температура воздуха – около 32 °C, а по ночам – на 4 градуса меньше.

В Хайкоу в начале последнего летнего месяца ожидают 35 °C и на пару градусов меньше к его концу – с переменной облачностью и частыми кратковременными осадками. В сентябре-октябре расклад примерно такой же, но воздух остынет до 28–30 °C.

Как отметила подписчица «ТурДома», которая была в июле в рекламном туре по курортам Саньи, стояла «жара несусветная» и непродолжительные дожди воспринимались как облегчение, вода в море была около 28 °C, а в бассейнах прогревалась до 32 °C.

В посвященном Хайнаню паблике туристы отметили, что после прилета 21 июля пару дней были дожди, а потом – «ни капли»: «Купаемся – супер, ребенок уже на негритенка похож». В чате не без юмора заметили, что солнце явно лишнее, дескать, и при тучах можно сильно обгореть, если не следить за этим. Из-за волнения на море на пляжах в бухтах Дадунхай и Ялонг спасатели не всегда разрешали купаться. При этом отдыхающие не унывали – «сами волны тоже развлечение, если с умом их переплывать».

UnionPay: пригодится для банкомата

На Хайнане во многих местах только безналичная оплата, однако отдыхающие с картами китайской платежной системы UnionPay зачастую не могли оплатить покупки и услуги. Пластик от не попавших под санкции банков принимают в основном в крупных торговых центрах и некоторых ресторанах. В частности, турист сообщил, что у него прошла оплата картой Россельхозбанка 28 июля за обед из морепродуктов.

Повсеместно в качестве платежа местные жители используют мобильные приложения WeChat и AliPay с QR-кодом, а на банковские карты смотрят с недоумением, отметили в соцсетях. Выручают наличные, от них в туристических местах практически никто не отказывается.

Среди советов – заранее присмотреться, где поблизости есть банкоматы – их не так легко отыскать. Про комиссию написали, что с карты «Даймонд» Газпромбанка в юанях за снятие 1 тыс. юаней списали 45 юаней. В Dadonghai Hotel туристы меняли деньги в АТМ Bank of China, который принимал с десяток разных валют, в том числе евро и рубли, – на один паспорт за транзакцию получили 5 тыс. юаней.

Кроме официальных обменных пунктов гости острова находили частных менял в мелких лавочках и чайных, готовы были помочь с приобретением местных дензнаков продавцы экскурсий и гиды. В аэропорту Саньи обменник туристы не нашли и рекомендовали прихватить с собой из России наличные юани на первое время.

Ранее «ТурДом» писал, что в расписании аэропортов Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока появились рейсы «Аэрофлота» на Хайнань с частотой 2–3 раза в неделю. По информации редакции, продажи при этом не были открыты в ожидании подтверждения слотов от аэропорта Саньи.