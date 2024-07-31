Туристы в Абхазии остались без света и душа

В Абхазии туристы жалуются на отключения света из-за аварии на линии электропередач. Сильная гроза сегодня утром повредила сеть «Очамчыра 220 кВ». Из-за этого без электроэнергии остались часть Сухума и популярные у отдыхающих места от границы России и до северного Афона. Черноморэнерго сообщает на своей странице в соцсетях, что ликвидировать аварию постараются к вечеру. До этого времени оставшиеся подстанции будут работать по аварийному графику.

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В соцсетях туристы рассказывают, что отключения света – не редкость на курортах Абхазии.

«В сентябре 2020 года 2 недели отдыхали, электричества и воды 5 дней не было, включали на час в сутки. После этого только в Амру ездим, там генератор, всегда есть ток и вода», – делится одна из туристок.



По словам местных жителей, мелким гостиницам приходится идти на хитрости, чтобы обеспечить минимальный комфорт для своих постояльцев:

«Обычно отели заказывают пожарные машины, заливают воды в бак, чтобы гости помыться могли».



Впрочем, есть и те, кто считает, что отключение электричества – не беда. Загорать, купаться и отдыхать можно и без света. Многие с оптимистами не согласны.

«Вы ультрафиолетовый индекс видели? Какой загорать, сейчас хочется вздремнуть под кондеем, а его нет», – пишет один из туристов.



В СМИ сообщают, что авария на подстанции повлияла также на ситуацию на железной дороге. Большинство пассажирских поездов ходит под тепловозами, поэтому отсутствие электричества для них не помеха, но популярные у отдыхающих составы Туапсе – Гагра и «Ласточка» из Сочи задерживаются на 2 часа. Им пришлось ждать тепловозы, которые заменили вставшие электрички.

Ранее TourDom.ru писал, что с массовыми отключениями электричества столкнулись туристы в Анапе.