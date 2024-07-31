Российские туристы приблизились к рекорду по визитам в Турцию

Турпоток россиян в Турцию приблизился к рекордному 2019 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма республики.

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Уточняется, что за первое полугодие 2024 года россияне совершили 2,6 миллиона визитов в Турцию, что на три процента больше, чем в аналогичный период 2023-го. Этот показатель практически соответствует уровню первых шести месяцев 2019 года — тогда россияне совершили рекордные 2,7 миллиона поездок в популярную курортную страну. В качестве сравнения издание приводит данные за период с января по июнь 2022 года, когда эта цифра была равна 1,4 миллиона.

В материале также указано, что россияне остаются лидерами по количеству визитов в Турцию. В топ-5 также вошли Германия (2,4 миллиона визитов), Великобритания (1,7 миллиона), Иран (1,4 миллиона) и Болгария (1,3 миллиона).