Число посетивших Гонконг туристов из России выросло в три раза

Число туристов из России, посетивших Гонконг в первой половине года, увеличилось в три раза в годовом выражении, до 62 тыс. человек. Об этом сообщило Управление по развитию туризма Гонконга.

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По его данным, в январе - июне Гонконг посетили 62 083 туриста из России. В процентном соотношении рост показателя составил 207,4%.

Только в июне в Гонконге побывали 6,5 тыс. российских туристов, что на 68,3% больше по сравнению с шестым месяцем прошлого года.

В общей сложности по итогам первого полугодия мегаполис посетили 21,2 млн туристов, что на 64,2% больше по сравнению с первой половиной прошлого года.

Согласно результатам исследования российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", летом этого года спрос на морские курорты и экскурсионные направления Китая и Гонконга бьет рекорды. Как рассказали в компании, "суммарное число бронирований с датами заезда с июня по август в отелях этих направлений выросло более чем в два раза относительно прошлого года, при этом курортные направления показывают рост в три раза". По данным "Островка", число бронирований отелей в Гонконге выросло этим летом на 78%.

В конце декабря прошлого года в Гонконг из Москвы прибыл первый за более чем три года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании "Аэрофлот". Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году в контексте антиковидных ограничений. Как ранее заявил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Гонконгом будет содействовать развитию разноплановых связей между Россией и этим специальным административным районом КНР.