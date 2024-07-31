Китай обновил правила въезда на Хайнань: что изменится для туристов

На сайте Национальной иммиграционной администрации КНР размещено сообщение, которое из-за не вполне корректного перевода было неверно истолковано в российских СМИ.

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С 30 июля туристам из стран, имеющих дипотношения с Китаем, больше не нужна виза для комбинированного посещения Гонконга или Макао, а затем – Хайнаня, говорится в публикации. Преференцией могут воспользоваться только организованные туристы – нужно отправиться в поездку в составе тургруппы численностью от двух человек. Причем прибыть в Гонконг или Макао надо по линии туркомпании, зарегистрированной в этих специальных административных районах Китая. Далее можно безвизово посетить Хайнань и отдыхать там до 144 часов (до 6 суток). Въезд на курортный остров и выезд – через любой государственный порт, и тоже только организованно, в составе группы.

Как рассказал порталу TourDom.ru председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров со ссылкой на пояснения от китайских партнеров, нововведение касается лишь граждан ряда стран, для которых в КНР действует самый жесткий визовый режим. Но это не относится к резидентам 54 государств, которым или вовсе не нужно оформлять визу, или предусмотрены послабления (в частности, для россиян – въезд в континентальный Китай по групповым спискам, безвиз в Гонконге и Макао, кроме того – на Хайнане, но при условии прибытия прямым рейсом из-за границы).

Поэтому для наших граждан ничего измениться не должно. У туристов, как и прежде, не потребуют визу на Хайнане, если они въезжают на курортный остров из Гонконга или Макао на срок до 30 дней даже не в составе туристической группы. Эти города относятся к специальным административным районам, китайское миграционное законодательство приравнивает прибытие из них на Хайнань к приезду из-за границы. Единственное условие – чтобы воспользоваться безвизом, туристы не должны следовать через континентальный Китай.