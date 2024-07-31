Президент Индонезии оценил возможность прямых рейсов из России на Бали

Избранный президент Индонезии, министр обороны Прабово Субианто заявил во время визита в Москву, что «Аэрофлот» сможет совершать прямые рейсы на Бали, передает РБК. Также он не против предоставить такую возможность другим российским авиакомпаниям.

«Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали, и мы также приветствуем тот факт, что Россия открыла там генеральное консульство. Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов не только «Аэрофлота», но и других авиакомпаний, — сказал он.



Ранее сообщалось, что россияне адаптировались к сложным маршрутам и высоким ценам на билеты и начали чаще летать в Европу, страны Азии и Ближнего Востока. Этим летом стало только немного больше направлений с прямыми перелетами из РФ, и россияне выстраивают маршруты с пересадкой в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Самые популярные европейские страны — это Венгрия, Франция, Италия, Сербия, Испания.

До этого в Российском союзе туриндустрии назвали Республику Алтай самым дорогим российским регионом для отдыха в июле. Второе место по стоимости отдыха занял Камчатский край. Третье место по стоимости отдыха в июле заняла Московская область, на четвертом находится Алтайский край, а на пятом — Якутия.