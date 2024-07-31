Эксперт: упрощенный въезд в Венгрию не затронет российских туристов

Упрощение въезда россиян в Венгрию не коснется простых путешественников, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что правительство Венгрии включило граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта". Она предусматривает упрощенные правила въезда и пребывания в стране. Карта выдается на два года с неограниченным количеством пролонгаций, ее обладатели могут безгранично передвигаться по Европе, а через три года получить вид на жительство.

Однако программа распространяется не на все виды поездок, подчеркнул Мкртчян.

По словам эксперта, Венгрия в целом не пользуется спросом у российских туристов. При этом страна охотно выдает шенгенские визы, отметил представитель отрасли.

"Туризм в Венгрию абсолютно непопулярен, потому что туда нет прямых рейсов: в основном можно полететь только через Турцию. Билеты Москва-Стамбул-Будапешт стоят порядка 120 тысяч рублей на одного. Если это семья из трех человек, выходит очень дорого", – указал специалист.



Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю, что для некоторых тоже является минусом. Однако ее плюс – относительно демократичные цены по сравнению с другими европейскими странами.

Ранее стало известно, что власти России и Вьетнама работают над расширением географии и интенсивности рейсов. По словам главы МИД РФ Андрея Руденко, это направление остается популярным у путешественников из нашей страны.