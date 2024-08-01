Самые бронируемые отели в Турции

Отдых в Турции на море не сдает позиций. Турция остается всенародно любимым направлением у россиян, особенно, когда в услугах присутствует заветное All Inclusive. Комфорт и безопасность же зависят от отеля, коих в стране несколько тысяч, а выбирать приходится только один. Поэтому этап отбора гостиницы настолько важен, чтобы долгожданные каникулы не омрачились бытовыми проблемами. В этой статье мы расскажем, какой отель выбрать в Турции, что предпочитают сами постояльцы, и какой пакет услуг предлагает конкретный летний курорт.

Топ турецких отелей по версии туристов

Мы отобрали 18 гостиниц, которые за последний год чаще других выбирали путешественники из России. Кого-то привлекли доступная цена и программа «все включено», другие предпочитают люксовый сервис с индивидуальным подходом.

Dobedan Exclusive Hotel & Spa (ex. Brand Alva Donna Exclusive Hotel & Spa)

Превосходный пример СПА-отеля в окрестностях Белека, где можно провести весь отпуск, не покидая территории. Четыре стильных жилых корпуса на 728 номеров, шесть бассейнов, отдельная зона аквапарка для детей — первое, что бросается в глаза. Свой участок пляжа тоже есть, но он компактный, всего 300 метров длиной, зато есть все необходимое для роскошных вечеров у шезлонга и активного досуга.

За питание в Dobedan Exclusive Hotel & Spa отвечают шесть ресторанов и десять баров, рассредоточенных по территории. Часть из них с открытыми террасами и работают только летом. Развлекательный пакет представлен дискотеками на пляже и у бассейна. Фирменный СПА — несколько хаммамов в классическом восточном стиле и массажные кабинеты с расслабляющими процедурами на любой вкус.

Euphoria Palm Beach Resort

Живописная гостиница формата Holiday Village неподалеку от Манавгата. Euphoria Palm Beach Resort можно отнести к рекордсменам — 586 номеров в 19 жилых корпусах! Малоэтажность только в плюс — уютные дворики и правда напоминают средиземноморский городок, идеальный для спокойного семейного отдыха. Молодые мамочки с детьми-дошколятами, к слову, основная здешняя публика.

Каждый выход к пляжу здесь оформлен живописными брусчатыми аллеями, да и «зеленая» концепция реализована не хуже, чем где-нибудь на Лазурном берегу. Пальм много, название не обманывает. пляж песчано-галечный, благодаря чему вода на отмели остается чистой даже после отливов. СПА центр скромнее, чем у соседей, но едут сюда в первую очередь за атмосферным релаксом всей семьей.

Liberty Hotels Lykia

Оказавшись в Liberty Hotels Lykia впервые, не покидает чувство, что попал в средневековый византийский городок. Популярный отель Турции на всё включено категории HV1 в 15 километрах от Фетхие с высоты птичьего полета и правда напоминает мини-поселок с извилистыми улочками, фонтанами на площадях и утопающими в зелени домиками. Их 28, а внутри 645 номеров, что впечатлит даже заядлого скептика формата Holiday Village.

Галечный пляж при отеле нельзя назвать просторным, но его размеры окупаются качеством инфраструктуры. Для удобства от каждого корпуса курсируют мини-автобусы, хотя не нужно даже переходить проезжую часть. Восемь ресторанов презентуют европейскую и азиатскую кухни. Детский клуб больше рассчитан на малышей до 3-5 лет, с ними работают русскоговорящие воспитатели и нянечки.

Mirada del Mar Hotel

Олдскульный Mirada del Mar Hotel в поселке Гейнюк к северу от Кемера возвращает нас во времена активной застройки Анталийского побережья. Строили его так, чтобы минимально потревожить окружающий реликтовый лес вокруг, ставший главным украшением окрестностей. После реновации 2020 года обновился номерной фонд, а отель стал гораздо ближе к заявленным пяти звездам на вывеске.

Пляж песчано-галечный с безопасным входом в море, оборудован лодочный пирс. Что радует — зона шезлонгов под навесами, не обгорите на солнце. На территории три открытых бассейна, один с водными горками, летнее веселье обеспечено не только у берега. По питанию заявлено «ультра все включено» с возможностью круглосуточных перекусов. Бары работают до полуночи, веселье после отбоя не приветствуется.

Nirvana Dolce Vita

Популярные отели Турции сложно представить без сетевиков «Нирваны», а 5* люкс Текировы Nirvana Dolce Vita — один из самых заметных представителей. Его видно издалека, ведь жилые корпуса вдохновлены архитектурой трех итальянских мест — Венеции, Капри и Портофино. И дух Апеннин здесь витает буквально везде.

718 номеров, собственный участок пляжа длиной почти километр и пять бассейнов на выбор — это ли не «сладкая жизнь», заявленная в названии. Питание организовано по концепции Local & Healthy Ultra All Inclusive — акцент на здоровом диетическом меню. Доплачивать нужно только за алкоголь, так владельцы отстаивают ЗОЖ позицию.

Nirvana Mediterranean Excellence

Бельдиби в окрестностях Кемера принято называть провинциальным курортом, который предлагает то, от чего шумные раскрученные места никак не откажутся. Тем интереснее выглядит Nirvana Mediterranean Excellence, который явно напрашивается на рейтинг выше пяти заявленных звезд. Главный комплекс и целая деревня двухэтажных вилл вмещают 560 номеров для самых взыскательных туристов.

Nirvana Mediterranean Excellence стал одним из первых High Luxury отелей Турции, которые предложили размещение с домашними питомцами. Да не абы какое — для животных построили отдельный кампус Pet Hotel на изолированном участке. О людях тоже заботятся — при главном здании работает полноценный торговый центр, а пространство лобби напоминает интерьеры мраморных дворцов.

Green Paradise

Живописный 4* Green Paradise Beach Hotel — украшение Конаклы и окрестностей Аланьи в целом. Вдохновленный испанскими виллами, он дарит путешественникам колоритную средиземноморскую атмосферу. Внутри всего 141 номер, что по турецким меркам скромно, зато гарантируется уединение даже в разгар сезона. И чем удивляет комплекс — наличием «ультра все включено» концепции, несмотря на 4 звезды.

Пляж у Green Paradise Beach Hotel тоже свой, песчано-галечный, хоть и с небольшими оговорками по досугу. Отсутствие пятой звезды вынуждает доплачивать за аренду полотенец, но с таким смириться нетрудно. Аквапарк на две водные горки, больше рассчитан для детей, без экстрима. Наличие русскоговорящих аниматоров стоит уточнить перед заселением, заявлены дискотеки и активный дневной досуг.

Crystal Flora Beach Resort

Crystal Flora Beach Resort в Бельдиби — представитель легендарной люксовой сети отелей, которые в свое время подняли репутацию ключевых турецких курортов. Это впечатляющий комплекс на 423 номера, где все поделено по секторам, даже горки аквапарка есть для взрослых, а детские выведены рядом. Пляж издалека кажется скромным, но не обманывайтесь — свой сектор берега больше 500 метров.

Заняться в Crystal Flora Beach Resort всегда есть чем — даже теннисные корты с арендой инвентаря включены в стоимость проживания. Общих бассейнов два, один со спортивными дорожками — можно тренировать олимпийские стили плавания. СПА центр в стоимость проживания не входит, у него несколько массажных кабинетов, косметологические процедуры, но бесплатный хаммам с сауной.

Crystal Paraiso Verde Resort & Spa

Еще один «кристальный» сетевик из нашего рейтинга расположился аккурат посередине между Белеком и Сиде, за что его периодически относят к обоим курортам. Crystal Paraiso Verde Resort & Spa — своеобразный гибрид классической 5* гостиницы и HV формата с отдельно стоящими корпусами. За что любят сеть, включая исполинский по размерам аквапарк, тут есть. Пляж в 400 метрах от главного здания.

Однако, прославился Crystal Paraiso Verde не за верность пятизвездочным традициям. Дело в том, что его территория примыкает к особо охраняемому участку пляжа, где все лето откладывают яйца краснокнижные черепахи-каретты. Предупреждающие таблички стоят повсюду, в том числе на русском языке. В остальном отдых здесь мало отличается от фешенебельного Анталийского побережья.

Armas Kaplan Paradise

В Текирове хватает 5* комплексов за сравнительно доступную цену, но Armas Kaplan Paradise последние годы пользуется особым успехом. Это не HV на двадцать бунгало, а традиционный отель с многоэтажным корпусом, где создаются превосходные условия летних каникул. UAI концепция включает шведский стол до 2:00 ночи и одно бесплатное посещение a la carte ресторана за весь срок проживания.

До пляжа придется идти, но пешеходная дорога пролегает через живописный прибрежный парк. Если лень идти, воспользуйтесь бесплатным микроавтобусом. Два бассейна на территории облегчат пережить жару, правда, аквапарков нет. Kids Club предлагает спортивно-развлекательные программы для постояльцев до 12 лет, но наличие русскоговорящего персонала стоит уточнить заранее.

Green Max Hotel (ex. Chervo Club Sirena)

Похожий на сказочный зиккурат Green Max Hotel на западной окраине Белека вполне мог бы стать иллюстрацией к ответу, какие отели в Турции с самой необычной архитектурой. Это снова пять звезд с гигантским центральным бассейном, мини-аквапарком и собственным участком чистейшего песчаного пляжа.

Развлекают постояльцев тоже с фантастическим размахом. Например, все лето работает амфитеатр, где играет живая музыка. Не представляете отдыха без спорта — шесть теннисных кортов и фитнес зал в вашем распоряжении. При желании можно арендовать прогулочную яхту — пирс позволяет причалить даже большому судну.

Ic Hotels Santai Family Resort

Белек долго рекламировали, как идеальный гольф-курорт, поэтому гостиницы вроде Ic Hotels Santai Family Resort старались строить вокруг спортивных полей. Сегодня сюда едут не только те, кто любит помахать клюшкой — это клубная зона для ценителей фешенебельного сервиса. Один только центральный бассейн с зонированной глубиной достоин внимания — все делается ради безопасности отдыхающих.

К пляжу доступ постояльцам неограниченный, включая аренду полотенец и шезлонгов. Доплата только за суточную аренду беседок. Летний досуг организуют на всей территории — дискотеки, живая музыка, хореография, акробатические номера и вечеринки в традиционном турецком стиле. Главный ресторан предлагает UAI концепцию, остальные по меню, часть работает круглосуточно.

Pgs Hotels Fortezza Beach Resort

Для курортной Турции понятие «молодежный семейный отель» долгие годы было чем-то несочетаемым, но Pgs Hotels Fortezza Beach Resort разрушает давний стереотип. Двухэтажные виллы для родителей с малышами тут вполне соседствуют с главным корпусом, ориентированным на тусовочную публику. А если помнить, что находится все в окрестностях Мармариса, то качественный отпуск гарантирован.

Море здесь бывает неспокойное, поэтому постояльцам предложат купить аквашузы — это единственный минус проживания. Пляж песчано-галечный с несколькими пирсами, они же выступают в роли волнорезов. Ключевое преимущество — All Inclusive реализован по-максимуму. Доплачивать за питание и безалкогольные напитки не нужно. Детям — игровой мини-клуб, взрослым — бесплатный хаммам.

Pine Beach Belek

Если давно искали просторный семейный отель в Белеке с аквапарком и пологим пляжем — Pine Beach станет открытием. Он тоже оправдывает свое название — комплекс построен посреди реликтового соснового леса, что создает неповторимый микроклимат с целебным воздухом. По техническому оснащению территория порадует любого искушенного постояльца — пять звезд полностью оправданы.

Песчаная полоса длиной почти 600 метров — гордость отеля. Шезлонги выставлены так, чтобы под навесами было максимально комфортно. Надоест плескаться в море — пройдите к аквапарку, где пять водных аттракционов, безопасных даже для маленьких детей. Пятиразовое питание с утренними и вечерними перекусами организует главный ресторан. Есть бары на любой вкус, плюс три a la carte ресторана разных кухонь.

Spice Hotel & Spa

Еще один грандиозный гостиничный дворец Белека, примыкающий к другому легендарному месту — Королевскому гольф-клубу Монтгомери. Spice Hotel & Spa включают в самые популярные отели в Турции среди ультра люксового сегмента, где исполнят любой каприз — от песчаного пляжа до круглосуточной анимации.

Завтракать, обедать или ужинать можно в одном из четырех отелей на выбор, которые представляют мировую кухню. Из развлечений — бесплатный кинотеатр с Dolby звуком, дискотека под открытым небом каждый вечер и русскоговорящие аниматоры. Деловые встречи тоже проводятся — 12 конференц-залов доступны весь год.

Starlight Resort Hotel

Рядом с Сиде есть живописный посёлок Кызылагач, который последние годы заслужил славу одного из мест клубного отдыха. Starlight Resort Hotel не HV отель в привычном понимании, основное здание на 7 этажей у него есть, но гораздо интереснее заселяться в местные двухэтажные бунгало. Их 18 штук, вместе они образуют полноценный район с развитой пятизвездочной инфраструктурой.

На территории 9 ресторанов, четыре из них доступны для выбора по системе Ultra All Inclusive, остальные а-ля карте. Детских клубов три, все строго поделены по возрастам, есть даже хобби-центр для подростков до 17 лет. Ну, а пока малыши заняты любимым делам, взрослые могут оторваться на дискотеке, послушать живую музыку, а после захода солнца сходить в ночной клуб, построенный здесь же.

Ulusoy Kemer Holiday Club

Главный корпус Ulusoy Kemer Holiday Club, построенный в стиле османской крепости — настоящее украшение окрестностей Кемера. Правда, жить гостям предлагают не в нем, а оценить один из 465 номеров в уютных двух-трехэтажных корпусах. Все-таки формат Holiday Village находит свою аудиторию. Комплекс официально входит в направления турецкого экотуризма за поддержку «зеленой» территории.

Пляж Ulusoy Kemer Holiday Club впечатляет — широкая песчано-галечная полоса обустроена в лучших традициях фешенебельных отелей. Между рядами шезлонгов всем хватит свободного места, по запросу развернут навесы от солнца. Если этого покажется мало — загорать можно прямо на Т-образном пирсе, к которому причаливают прогулочные яхты и скоростные катера с бананами.

Selectum Family Resort Side

В местечке Кызылагач, что рядом с Сиде, стоит один из самых вместительных турецких отелей на 1000 с лишним номеров. Selectum Family Resort недаром поместил слово «Семья» на вывеску — приоритетными постояльцами считаются родители с маленькими детьми. Одиноких мужчин без штампа в паспорте снова ущемляют — для сольного путешествия придется выбрать менее консервативное место.

В обзорах Selectum Family Resort прозвали отелем семи бассейнов — водные пространства организованы таким образом, чтобы с каждого угла жилых корпусов был свободный проход. СПА тоже присутствует, и здесь гостей поджидает подарок — сауна рядом с крытым бассейном и один хаммам включены в стоимость проживания. Аквапарк впечатляет — 14 водных горок с безопасной детской зоной.

Полезная информация для туристов

Теперь вы знаете, где бронировать отели в Турции, и чем они могут отличаться. Поговорим об утилитарных вещах, с которыми ежедневно приходится сталкиваться туристам, и к чему стоит быть готовым, если путевка на курорт уже куплена: