Туристы смогут посещать провинцию Хайнань в Китае в рамках безвизового режима

Жители стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем, смогут посещать островную провинцию Хайнань на юге страны в рамках 144-часового безвизового режима в составе туристических групп турфирм, которые зарегистрированы в административных районах Сянган и Аомэнь. Об этом заявило Государственное иммиграционное управление КНР.

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Такая политика распространяется на все государственные открытые КПП в провинции. Однако мероприятия для тургрупп ограничиваются в пределах административного района провинции Хайнань.

Согласно новой политике, каждая туристическая группа должна состоять как минимум из двух человек, и вся группа должна въезжать и выезжать вместе, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее Министерство экологии и окружающей среды КНР сообщило, что качество воздуха и воды в Китае неуклонно улучшалось в первой половине этого года.