В Таиланде готовятся к рекордному турпотоку россиян

У россиян есть большой интерес к странам Юго-Восточной Азии, их не пугают транзитные перевозки, заявил в пресс-центре НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

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В этом году Таиланд посетит рекордное количество российских туристов – 1,7 млн человек, также россиян интересуют страны Юго-Восточной Азии, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Таиланд за первые семь месяцев этого года принял миллион наших туристов, это абсолютный рекорд. Всего в этом году Таиланд посетят один миллион 700 тысяч человек. Туроператоры внимательно смотрят тенденции спроса. У нас 116 стран доступны без виз или с облегченными правилами въезда. Но туристов совершенно не останавливают транзитные перевозки, которые даже бывают дешевле. Мы видим большой интерес к странам Юго-Восточной Азии, здесь есть хорошая тенденция роста транзитных рейсов. С учетом того, что есть выкупленный флот, мы надеемся, что перевозки будут увеличиваться по разным направлениям, включая страны Юго-Восточной Азии», - отметил Горин.



Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что внутренний туризм в России сильно тормозит отсутствие качественной инфраструктуры и нехватка номерного фонда, например, в таких востребованных местах, как Байкал и Алтай.