Визовые центры Болгарии приостановят выдачу документов на краткосрочный шенген

Визовые центры Болгарии московского консульского округа временно приостанавливают прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы Болгарии с 1 по 9 августа, говорится в сообщении на портале VFS Global.

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"Прием заявлений будет возобновлен с 12 августа 2024 года, но срок рассмотрения документов, поданных с 12 по 16 августа будет увеличен и составит не менее 21 календарного дня (в некоторых случаях срок рассмотрения может длиться до 45 дней)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что выдача ранее принятых к рассмотрению документов будет производиться в стандартном режиме. Отдел выдачи визового центра работает с 09:00 до 16:00 по будням. Запись для получения готовых решений не требуется.