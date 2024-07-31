«Вонь в комнату идет». Турист рассказал о своем опыте отдыха в Турции

Туриста, заехавшего в отель Alessia Hotel & Spa 4* (Сиде), возмутило состояние номера.

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«Хотел бы оставить жалобу», – написал он в редакцию TourDom.ru.



Позже выяснилось, что россиянину дали не тот номер, что он бронировал.

30 июля, по прилете, мужчину заселили в корпус напротив основного здания гостиницы. По его словам, пол в номере грязный, стены обшарпанные, «как будто по ним стреляли», в ванной плесень, горячей воды нет.

Кроме того, по видео, снятому туристом, понятно, что по площади номер совсем небольшой. Внизу на первом этаже находится рынок:

«Оттуда какая-то вонь в комнату идет».



Мужчина обращался к гиду, но тот отказался решать вопрос с переселением в другой номер. На ресепшен развели руками и сказали, что свободных комнат у них нет. По словам россиянина, в такой же ситуации оказалась еще одна девушка из России, заехавшая 30 июля.

«На видео – номер категории эконом 17 кв. м. Эти комнаты в Alessia Hotel & Spa как раз так и выглядят. Стандарты находятся в основном здании, они большей площади и в целом получше», – пояснили в телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В».



Турист подтвердил редакции TourDom, что бронировал стандартный номер, он указан в ваучере. Позже, когда гость снова обратился на ресепшен, ему все-таки пообещали предоставить другую комнату:

«Администратор сказал, что переселят в "стандарт", но только завтра, 1 августа. Жаль, что 2 дня пришлось провести здесь».



Можно предположить, что ситуация связана с овербукингом в турецком отеле: наступил пик высокого сезона, и менеджеры допустили перебронирование. Редакция направила запрос в Alessia Hotel & Spa.

В подобных случаях, если турист бронировал один тип номера, а отель разместил его в комнате более низкой ценовой категории, можно потребовать у администрации переселения или возврата разницы в стоимости. Такие вопросы обычно решаются на месте.

В случае отказа администрации турист вправе найти для себя подходящий вариант проживания и забронировать его самостоятельно. А в дальнейшем по приезде предъявить туроператору претензию с требованием компенсировать свои расходы. Если в туркомпании не пойдут навстречу, можно обратиться в суд.

Ранее TourDom.ru писал о туристах, недовольных питанием в четырехзвездочном отеле Festival Nature в Кемере: по их словам, выбор блюд недостаточен, многие из них слишком острые.