В Кыргызстане построят крупнейший в регионе горнолыжный курорт

Власти Киргизии совместно с иностранными инвесторами построят на территории республики крупнейший в Центральной Азии горнолыжный курорт. Об этом заявил в Бишкеке на заседании коллегии администрации президента республики глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

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"Сейчас страна приступила к строительству киргизского Куршевеля. Французская компания S3V, один из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель, занимается реализацией горнолыжного кластера "Три вершины" в Кыргызстане. Там будет проложено 200 км горнолыжных трасс. Курорт будет работать круглый год и сможет принимать до 850 тыс. туристов ежегодно. Это будет крупнейший курорт в Центральной Азии", - сказал он.



По его словам, реализация этого проекта начнется в ближайшее время. Объект будет расположен на северном побережье курортного озера Иссык-Куль. Стоимость проекта руководитель правительства не озвучил.

Помимо этого, продолжил председатель кабинета министров, планируется возведение в стране еще двух крупных инфраструктурных туристических объектов: "Байтик резорт" (Чуйская область) и "Чаткал резорт" (Джалал-Абадская область), которые, как он считает, привлекут новых иностранных туристов в республику.

Как заверил Жапаров, в планируемом строительстве горнолыжного центра "Чаткал резорт" будут задействованы и узбекские инвесторы.