Лайнер Astoria Grande впервые отправится по курортам Греции

Круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествия из Сочи, в сезоне 2025 года выполнит три десятидневных круиза по новым маршрутам в Грецию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам Astoria Grande.

"Среди новинок - три круиза по греческим островам на 10 ночей: в программу входит посещение Родоса, Миконоса, а также Санторини или Лесбоса (г. Митилини) в зависимости от выбора маршрута. Кроме этого, в июле и сентябре запланировано два недельных круиза, во время которых лайнер пройдет вдоль берега полуострова Афон", - сообщили в компании.



В пресс-службе компании-оператора также уточнили, что на 2025 год запланированы двухнедельные программы в Египет и на южное побережье Турции. Кроме того, в новом сезоне туристам будут доступны круглогодичные мини-круизы.

По данным генерального директора компании-оператора Станислава Наумова, слова которого приводятся пресс-службой, загрузка каждого круиза в 2024 г. в среднем увеличилась на 35% в сравнении с прошлым годом. Он также отметил большой потенциал нового направления круизного лайнера по курортам Греции.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Лайнер совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции. В 2023 году лайнер Astoria Grande совершил 39 круизов за сезон. На текущий год запланировано 46 круизов.