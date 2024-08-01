Сколько стоит отдохнуть в странах Латинской Америки

Комбинированный тур Бразилия — Аргентина обойдется российским туристам вместе с перелетом примерно в 350 тысяч рублей на человека, что даже меньше, чем недельный отдых в отелях Дубая, рассказали в Ассоциации туроператоров России. По мнению экспертов АТОР, поездка в страны Латинской Америки более выгодна, чем в люксовую Турцию.

Комбинированный тур Бразилия — Аргентина с учетом включенного авиаперелета (около 100 тысяч рублей на человека туда и обратно) и наземной программы (9–10 дней, от 250 тысяч рублей на человека и выше) обойдется от 350 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что в июле из заграничных направлений можно относительно дешево отдохнуть в Египте. По ее словам, цены там ниже, чем в Турции. В Сочи, несмотря на популярность курорта, тоже можно найти довольно недорогое жилье, добавила она. Также в список можно включить Анапу и Калининград.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов заявил, что отдых в Европе в настоящее время уже не доступен жителям России в рамках бюджетного туризма. Однако он отметил, что поток индивидуальных путешественников из страны туда довольно большой. Особенно туристы любят посещать Италию, Францию и Испанию благодаря некоторой лояльности при выдаче виз.