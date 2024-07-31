Какую альтернативу высоким ценам Турции нашли российские туристы

Из-за роста цен на отдых в Турции все больше туристов заинтересовываются поиском альтернативных мест для отдыха. Одним из неожиданных конкурентов оказались ОАЭ и Египет. Некоторые россияне отправляются на отдых в Европу, несмотря на санкции и связанные с этим трудности.

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Глава «Альянса туристических агентств» Андрей Гаврилов заявил, что главной причиной такой смены курса стали цены. Теперь российские курорты не кажутся такими дорогими, а в Эмиратах туристические операторы летом предлагают отдых со скидкой. Об этом сообщает издание «Турпром».

Гаврилов также отметил, что дороговизна отдыха вызвана тем, что курс валют Центробанка может заметно отличаться о того, по которому платят россияне турфирмам. И изменение это не в пользу клиентов.

Ранее сообщалось, что вместо Турции россияне стали чаще отправляться на отдых в Грецию.

Стало известно, чем Румыния может привлечь отдыхающих из других стран.