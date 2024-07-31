АТОР предложила замену отдыху в люксовой Турции

Российским туристам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что стоимость туров зависит от наполненности экскурсионной программы. Так, комбинированный тур Бразилия — Аргентина обойдется вместе с перелетом от 350 тысяч рублей на человека.

«По цене это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, а по набору впечатлений и эмоций — в разы больше», — уточняют эксперты.



Ранее сообщалось, что российские туристы вместо Турции стали выбирать другие направления отдыха. Они стали чаще отдавать предпочтение путешествиям по родной стране. Кроме того, популярны и традиционно пляжные направления: Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.