Летний Париж радует своих гостей солнечной погодой и олимпийской атмосферой, однако не все туристы отмечают праздность и веселье, характерные для такого масштабного события. Левый берег Сены, включая живописный Латинский квартал с его узкими улочками, сохраняет спокойствие, в то время как основные олимпийские объекты сосредоточены на правом берегу, где царит более активная жизнь.

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На площади Согласия разместился центр городских видов спорта, а в саду Тюильри привлекает внимание подсвеченный воздушный шар с чашей олимпийского огня, собирающий толпы зрителей. Среди них можно встретить и туристов из России. Один из них, приехавший в Париж с сыном и друзьями, рассказал о своих впечатлениях от Олимпийских игр.

По его словам, Париж не производит впечатление города, принимающего Олимпиаду.

«Здесь не хватает праздничной атмосферы, флагов и национальной символики. В других олимпийских столицах было намного ярче», — делится он.



Тем не менее, мужчина подчеркивает, что сам Париж остается великолепным.

Россияне прибыли во французскую столицу без особых проблем — с пересадкой в Стамбуле. Они нашли недорогой отель, а друзья сняли квартиру. Однако церемония открытия Олимпийских игр, вызвавшая много споров, оставила у российских туристов неоднозначное впечатление.

«Странные танцы и непонятные намеки — мы не ожидали такого от Франции», — признается он.

