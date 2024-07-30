В Абхазии подешевел отдых

По данным Ассоциации туроператоров России (РСТ), стоимость недельного отпуска в Абхазии для двух человек в августе 2024 года составит 100 тысяч рублей. В эту сумму включены расходы на перелет и проживание в трехзвездочном отеле.

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Такое снижение цен связано с массовыми митингами, прошедшими в республике. Протесты начались после объявления о планах строительства крупных комплексов апарт-отелей, предназначенных для продажи иностранным гражданам. Несмотря на возможность приобретения апартаментов, новые владельцы не получали бы прав на абхазское гражданство или прописку, что вызвало недовольство местного населения.

Оппозиция активно выступила против этих планов, призвав жителей выразить свое недовольство акциями протеста. В результате давления общественности спикер парламента Абхазии отозвал законопроект о строительстве данных объектов.

Для сравнения, стоимость аналогичного отдыха на Кипре в тот же период может достигать 84 тысяч рублей за двоих, что делает Абхазию более привлекательным вариантом для российских туристов.

Это изменение цен может существенно повлиять на выбор направления отдыха россиянами и способствует росту интереса к Абхазии как к бюджетному направлению летнего отпуска.