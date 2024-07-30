Таиланд, Анапа, Петербург: где россияне проводят отпуск в 2024 году

По предварительным данным туроператоров, этим летом российские путешественники остались верны себе и выбрали отдых на морских курортах. К турецким берегам отправляются около 60 процентов туристов, проводящих отпуск за рубежом. Есть у курортников и новые фавориты — например, Таиланд. А в родной стране с морским отдыхом в Анапе или Сочи конкурируют экскурсионные поездки в Москву, Санкт-Петербург и Казань. «Парламентская газета» подсчитала, сколько туристам придется заплатить за летние каникулы.

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Позагорал в Бодруме, выспался в Аланье

Туристические итоги лета пока подводить рано, впереди августовские заезды. Но в лидерах зарубежных направлений уже можно назвать Турцию, ОАЭ и Таиланд, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

У массовых туроператоров количество бронирований отдыха в Турции занимает около 60-70 процентов, а в Эмираты или Таиланд — по 10-15 процентов. Оставшиеся проценты делят между собой другие направления. Например, по сравнению с летом прошлого года вырос спрос на Мальдивы и Шри-Ланку.

В Турции летом активный сезон, поэтому цены существенно выше, чем зимой. Стоимость зависит от региона. Например, тур в Бодрум традиционно дороже, чем в Аланью. Средний чек за тур в Турцию в июле составил 140-160 тысяч рублей, сказал Мурадян. Это стоимость за неделю для двух туристов. Отдых в августе обойдется дороже — в среднем 180-200 тысяч за двух человек на те же семь дней.

При этом Турция остается бессменным лидером турпотока и получила репутацию своеобразной всероссийской здравницы. Для этого есть объективные причины — у страны самое большое количество отельных предложений на рынке и самая обширная полетная программа.

Высокий сервис под тайским дождем

И в Эмиратах, и в Таиланде летние месяцы не считают высоким сезоном, поэтому отдохнуть там можно относительно недорого. Этим они и привлекают туристов. Недельное путешествие в ОАЭ в июле обойдется в среднем в 120-140 тысяч за двоих туристов.

Таиланд стоит чуть дороже — 160-180 тысяч рублей за двоих, но зато за десять дней. Из-за длительного перелета недельные поездки в эту страну не пользуются большим спросом. Но, по прогнозам, динамика турпотока в Таиланд в 2024 году будет впечатляющей. Только с января по май этого года там отдохнуло больше российских туристов, чем за весь 2023 год, сказал Мурадян.

Отношение россиян к отдыху в «несезонные» месяцы сильно изменилось. Для наших путешественников открыто не так много стран с прямым авиасообщением, поэтому их не пугают тайские летние дожди или жара в Эмиратах. «Я рекомендую некоторым туристам ездить именно в эти периоды, потому что и внимания к сервису чуть больше, и соотношение цена-качество находится на уровне», — сказал эксперт. Тропические ливни в Таиланде не затяжные и быстро пройдут, а жара в Турции может быть такой же, как и в Эмиратах.

Крым и Москва набирают популярность

Россияне этим летом с удовольствием отдыхают на отечественных курортах, но не собираются отказываться и от познавательных поездок по родной стране. Лидером по количеству отдыхающих остается Краснодарский край. По прогнозам, за год он примет свыше 18 миллионов туристов, сказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. На втором месте — Москва, ее посетят свыше 15 миллионов человек, а в Санкт-Петербург приедут более 10 миллионов туристов. Крым посетят около 6 миллионов россиян, а Татарстан — 3,5-4 миллиона.

Около 60 процентов туристов отдыхают именно летом. То есть за три летних месяца курорты Краснодарского края могут посетить почти 11 миллионов человек, Москву — 9 миллионов, а Петербург — 6 миллионов.

Хотя Крым и не стал лидером по количеству отдыхающих, он выбился на первое место по процентному приросту. В 2024 году его курорты посетят на 30 процентов больше отдыхающих, чем в прошлом. В Краснодарском крае прирост гораздо скромнее — всего пять процентов, но и расти «тяжеловесам» отдыха труднее. Москва и Санкт-Петербург примут на 12-13 процентов больше туристов, чем в 2023 году, а Татарстан прибавит в спросе 10 процентов.

В Сочи дороже

В среднем российские туристы совершают 1,5-2 поездки в год. Семьи делят отдых на две части — длинную поездку на море и короткую экскурсионную по городам России. От продолжительности отпуска зависит и его стоимость. Цена за одну ночь в гостиницах по всей стране примерно одинакова и зависит только от звездности, отметил Ромашкин. Но в Краснодарский край или Крым люди приезжают на 10-11 дней, а в Москву, Петербург и Казань — на 2-5 дней. Поэтому экскурсионный отдых обойдется дешевле.

Помимо платы за крышу над головой, в стоимость отдыха нужно заложить дорожные расходы. В Сочи, например, туристы чаще всего добираются на самолете. Из Москвы билеты туда и обратно с багажом можно купить в среднем за 30 тысяч рублей. А чтобы добраться из столицы до Петербурга, путешественники выбирают поезд. Билеты обойдутся в 10-12 тысяч на человека.

Средний чек на путешествия по России составляет 55 тысяч на человека. Но конкретные суммы будут зависеть от перечисленных факторов. Например, поездка в Петербург может обойтись в 30 тысяч на человека, а за отдых в Сочи придется отдать сто тысяч.