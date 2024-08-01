Как повлияет обострение политической обстановки на рейсы в Израиль

В связи с резким обострением политической обстановки на Ближнем Востоке и угрозой военного конфликта между Израилем и Ливаном ряд перевозчиков временно прекратили полеты в Израиль.

Такие решения по соображениям безопасности приняли, в частности, американские Delta и United Airlines, а также авиакомпании, входящие в Lufthansa Group.

Из России рейсы в Тель-Авив выполняет Red Wings – из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Кроме того, из Сочи в аэропорт Бен-Гурион израильской столицы летают лайнеры авиакомпании «Азимут».

Судя по информации на онлайн-табло аэропортов, самолеты пока отправляются из нашей страны в Израиль в штатном режиме. Сегодня в 01:30 с задержкой 45 мин. вылетел рейс Red Wings WZ 017 из Домодедово в Тель-Авив, очередной – WZ 015 – указан в расписании на завтра, 2 августа, в 00:40. Борт авиакомпании «Азимут» из Сочи в израильскую столицу отправился в 10:26, следующий рейс – A4 5025 – по тому же маршруту должен состояться сегодня в 14:00, а в 20:50 ожидается прибытие самолета из Тель-Авива в Сочи.

Портал TourDom.ru направил запросы в Red Wings и «Азимут» по поводу того, ожидаются ли корректировки их полетных программ на израильском направлении.

Отметим, что рекомендации Минэка российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, вышедшие еще в октябре прошлого года, до сих пор действуют. Кроме того, туроператорам предписано не продавать туры в Израиль, поэтому организованных туристов из России в этой стране сейчас нет.