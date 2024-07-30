Посол Таиланда рассказал о тайской кухне

Посол Таиланда: тайская кухня может предложить больше, чем полагают туристы из РФ
Кухня Таиланда может предложить российским туристам гораздо большее, чем предполагает 99% из них. Такое мнение выразил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Несмотря на такое долгое взаимодействие и такую долгую дружбу [между Россией и Таиландом], будет правомерно сказать, что наши народы недостаточно хорошо знают друг друга. В частности, очень многие россияне приезжают в Таиланд, но, как правило, ограничиваются посещением Паттайи, Пхукета и Самуи. 99% российских туристов скажут, что тайская кухня, которую они знают, - это том ям. Хотя на самом деле тайская кухня может предложить гораздо большее", - отметил глава диппредставительства Таиланда.
Он выразил надежду, что в будущем российские туристы будут хорошо осведомлены о виноделии в Таиланде и по-настоящему заинтересуются гастрономическим туризмом в королевстве.
"Чтобы поесть том ям необязательно быть в Таиланде, это можно сделать где угодно, а вот чтобы попробовать местное тайское вино на данном этапе нужно быть непосредственно в стране, - подчеркнул дипломат. - Также я надеюсь, что придет день, когда российское кино, российская музыка, мода и литература станут популярны и известны в Таиланде. И наоборот".