Посол Таиланда рассказал о тайской кухне

Кухня Таиланда может предложить российским туристам гораздо большее, чем предполагает 99% из них. Такое мнение выразил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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"Несмотря на такое долгое взаимодействие и такую долгую дружбу [между Россией и Таиландом], будет правомерно сказать, что наши народы недостаточно хорошо знают друг друга. В частности, очень многие россияне приезжают в Таиланд, но, как правило, ограничиваются посещением Паттайи, Пхукета и Самуи. 99% российских туристов скажут, что тайская кухня, которую они знают, - это том ям. Хотя на самом деле тайская кухня может предложить гораздо большее", - отметил глава диппредставительства Таиланда.



Он выразил надежду, что в будущем российские туристы будут хорошо осведомлены о виноделии в Таиланде и по-настоящему заинтересуются гастрономическим туризмом в королевстве.