Российской туристке с кошкой отказали в посадке на борт в Европе

Российская пассажирка Анастасия не смогла вылететь рейсом авиакомпании Pegasus Airlines из Венеции. Причиной отказа в посадке стало отсутствие документов на ее питомца, кошку, которые не были переведены на русский язык.

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По информации Анастасии, данное требование не было указано на сайте авиакомпании, поэтому она не знала о необходимости предоставления переведенных документов на животное.

В итоге туристке пришлось оставить кошку у своих знакомых в Италии. Она не смогла вылететь по запланированному рейсу, пишет TourDom.

Сейчас Анастасия пытается связаться с представителями Pegasus Airlines, чтобы выяснить, почему для перевозки животных требуются документы, о которых нет информации на официальном сайте авиакомпании. Это вызывает у нее недоумение и возмущение сложившейся ситуацией.

Ранее массовые задержки рейсов произошли в Турции. Ряд россиян не смогли вовремя попасть домой из-за различных сложившихся обстоятельств.