В АТОР рассказали об отдыхе россиян в Венесуэле

Около 400 организованных туристов из России, по предварительным оценкам, могут находиться в Венесуэле. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным экспертным оценкам, в Венесуэле сейчас могут находиться порядка 400 организованных туристов из России", - говорится в сообщении.



Россияне преимущественно отдыхают на островах Маргарита и Коче. Как отметили в АТОР, обращений от находящихся там туристов не поступало, аннуляций туров в страну не зафиксировано.

"По информации от наших коллег, ситуация на Маргарите спокойная, туристы в плановом режиме посещают экскурсии, никаких замечаний и вопросов от туристов на текущий момент не поступало", - рассказали в Tez Tour.



Аналогичной информацией поделились в Pegas Touristik. Отправляет туристов в Венесуэлу и "Русский экспресс", но в настоящий момент клиентов туроператора там нет.

"Мы не фиксируем аннуляций по приобретенным ранее турам, в том числе на ближайшие даты вылетов", - отметили в пресс-службе компании.



29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Руководитель министерства обороны Владимир Падрино Лопес сообщил, что во время беспорядков ранения получили более 20 военных.