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АТОР: в Венесуэле могут находиться около 400 организованных туристов из РФ

Около 400 организованных туристов из России, по предварительным оценкам, могут находиться в Венесуэле. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР рассказали об отдыхе россиян в Венесуэле
© ТАСС
"По предварительным экспертным оценкам, в Венесуэле сейчас могут находиться порядка 400 организованных туристов из России", - говорится в сообщении.

Россияне преимущественно отдыхают на островах Маргарита и Коче. Как отметили в АТОР, обращений от находящихся там туристов не поступало, аннуляций туров в страну не зафиксировано.

"По информации от наших коллег, ситуация на Маргарите спокойная, туристы в плановом режиме посещают экскурсии, никаких замечаний и вопросов от туристов на текущий момент не поступало", - рассказали в Tez Tour.

Аналогичной информацией поделились в Pegas Touristik. Отправляет туристов в Венесуэлу и "Русский экспресс", но в настоящий момент клиентов туроператора там нет.

"Мы не фиксируем аннуляций по приобретенным ранее турам, в том числе на ближайшие даты вылетов", - отметили в пресс-службе компании.

29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Руководитель министерства обороны Владимир Падрино Лопес сообщил, что во время беспорядков ранения получили более 20 военных.

Отдых за границей
Николас Мадуро
Ассоциация туроператоров России