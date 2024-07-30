В Таиланде ожидают рекордное число туристов из России

За период с 1 января по 25 июля Таиланд принял 987,8 тыс. туристов из России. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовало Министерство туризма и спорта королевства.

По объему турпотока в Таиланд Россия на пятом месте в мире после Китая, Малайзии, Индии и Южной Кореи и на первом среди европейских стран.

Рекорд по числу гостей из нашей страны в королевстве был более 10 лет назад, в 2013 году – 1,7 млн человек. В Управлении по туризму Таиланда (ТАТ) не исключают, что в этом году показатель может быть превзойден, ожидается до 1,9 млн туристов.

Руководитель службы маркетинга московского офиса ТАТ Константин Кинель объясняет рост турпотока прежде всего тем, что сезонность туризма из России в Таиланд стала не столь ярко выраженной, как прежде. Свой вклад в это вносят авиаперевозчики. Авиакомпании делают полетные программы круглогодичными. Этим летом прямые чартерные и регулярные рейсы на Пхукет или в Бангкок отправляются из 14 российских городов. Больше стало стыковочной перевозки иностранных авиакомпаний через Китай, Ближний Восток, Среднюю Азию. Ею также пользуются и некоторые туроператоры – предлагают GDS-туры или берут блоки мест на бортах, например, у Air Arabia и Emirates.

Специалист отмечает особый вклад туроператорских компаний в рост турпотока. Библио-Глобус круглогодично отправляет туристов на таиландские курорты рейсами своего стратегического партнера по туристической авиаперевозке, «Аэрофлота». Другие крупные участники рынка загружают чартеры «Икара», Red Wings. Туристы, со своей стороны, также проявляют больший интерес к летним турам в Таиланд, в том числе по той причине, что пляжные европейские направления стали менее доступны из-за отсутствия прямых рейсов.

В летнем сезоне – 2024 (с апреля по конец сентября) Таиланд рассчитывает принять примерно 520 тыс. российских туристов, это на 120 тыс. больше, чем в тот же период годом ранее, поделился прогнозом ТАТ Константин Кинель.