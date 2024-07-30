Туристам не хватило еды в четырехзвездочном отеле Кемера

Туристы, отдыхающие в отеле Festival Nature 4* в Кемере, недовольны питанием. По их словам, выбор на шведском столе небольшой, большинство блюд очень острые. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент, через которого россияне бронировали тур в Турцию.

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«Из горячих блюд предлагают только курицу, причем исключительно крылышки. Еще бывают котлеты, но есть их невозможно: много перца. На завтрак дают вареные яйца (если придете поздно, они закончатся), острые сосиски, помидоры и салат. Накормить такой едой ребенка невозможно, – говорит туристка. - В ассортименте нет ни каш, ни омлета, ни яичницы, молоко разбавленное».



На сладком столе отсутствуют турецкие национальные сладости (пахлава и лукум), в наличии только пирожные и бисквит. Как утверждает россиянка, официанты и повара в рабочее время купаются и загорают. Оборудование для приготовления блинчиков и омлетов есть, но оно не используется. «Общаемся с отдыхающими, большинство жалуется, что дети голодные».

Представитель отеля помочь туристам не смог. Он пояснил, что снек-бар не входит в концепцию гостиницы, поэтому гезлеме и пиццу гостям не предлагают. Зато шеф-повар оказался отзывчивее и пообещал недовольным клиентам специально для них готовить омлет.

По словам турагента, в мае-июне жалоб на отель не было. Возможно, в июле расход продуктов увеличился в связи с наплывом отдыхающих.

Редакция направила запрос в Festival Nature Hotel, в настоящий момент ответ пока не поступил.

Как пояснила редакции TourDom.ru юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская, туристы могут обратиться к туроператору прямо сейчас, находясь в отеле. В этом случае туроператор, скорее всего, предложит им другой вариант размещения с доплатой.

Если гости хотят получить компенсацию за некачественный отдых по его окончании, ключевым моментом остается вопрос доказательств несоответствия услуг их описанию. Туристы могут написать жалобу администрации гостиницы, гиду, направить требования туроператору через турагента. Также пригодятся фото- или видеодоказательства фактов отсутствия в доступе еды на шведском столе с временем съемки. Можно вместе с другими отдыхающими составить акт о несоответствии условий в отеле тем, что были заявлены. В акте надо указать ФИО и контакты туристов.

«Конкретной суммы компенсации или возврата в подобных случаях не предусмотрено, – говорит Мария Чапиковская. – Турист при подаче претензии делает расчет самостоятельно, например сравнивая стоимость проживания с питанием и без”.



В досудебном порядке такие требования чаще всего не удовлетворяются и разрешаются уже в суде.