Российским туристам не советуют ездить в Каракас

Посольство России в Венесуэле во вторник утром выступило с заявлением из-за массовых беспорядков, которые накануне охватили эту страну. Дипломаты рекомендуют воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу. Пострадавших среди российских граждан нет. При этом рекомендаций отказаться от поездок в Венесуэлу со стороны официальных органов нет – в Минэке посоветовали «отслеживать актуальную информацию о текущей ситуации». Таким образом, оснований для получения полного возврата денег в случае отказа от предоплаченного тура у российских туристов сейчас нет. Туроператоры вправе удержать свои затраты.

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Эпицентр бунта находится в столичном Каракасе. Но и на острове Маргарита, где в основном отдыхают российские туристы, не все спокойно. В частности, в ночь на вторник появилось видео, снятое, как утверждает его автор, возле одного из отелей Порламара в центральной части города. На кадрах запечатлено столкновение между полицией и протестующими – крики, взрывы шашек, много дыма и огня.

«Напряжение по всей стране, в том числе и на Маргарите, – рассказал TourDom.ru житель административного центра острова, города Порламар, Фернандо Перес. – Началось вчера, продолжится сегодня и завтра, продлится, думаю, как минимум всю эту неделю. Я знаю, что много русских едет в Каракас, но нужно понимать, что там ситуация еще более напряженная».



При этом за пределами Порламара обстановка стабильнее. В частности, одна из российских туристок, отдыхающая в отеле Sunsol Ecoland and Beach Resort в 20 км от города, сообщила, что и в гостинице, и на близлежащей территории все спокойно.

Протесты в Венесуэле начались в понедельник – оппозиция не согласилась с результатами выборов президента, в которых победил действующий глава Николас Мадуро. По информации агентства AFP, известно о гибели как минимум одного человека. Кроме того, два десятка военнослужащих получили ранения. Кроме Каракаса, серьезные волнения наблюдаются в соседнем со столицей штате Ла-Гуайра.

Напомним, прямые рейсы из Москвы в Венесуэлу (до Порламара и Каракаса) выполняют авиакомпании Conviasa и Nordwind.