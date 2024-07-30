Стало известно, почему в Турции отдыхать выгоднее, чем в России

Отдыхать в Турции по системе «все включено» дешевле, чем в России. Основная причина такого преимущества – это более развитый гостиничный фонд. Также на цены влияет нехватка внутренних чартерных рейсов по стране и отсутствие конкуренции за гостей, объяснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей.

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В Турции много больших отелей с 500-800 номерами, а в России – маленьких, количество номеров в которых не превышает сотню. В таких небольших объектах не может быть низких цен даже в том случае, если у гостиницы не очень высокий уровень, объяснил эксперт.

Еще один важный фактор заключается в ценах на билеты. В Турцию летает большое количество местных чартеров с низкой стоимостью перелета, а на российские курорты чаще приходится летать регулярными рейсами. Также Турция борется за туристов с Грецией, Италией и Испанией, а в России такого нет.

«Отсутствие конкуренции тоже каким-то образом влияет на цену. [Туристы] создают повышенный спрос, который и повышает стоимость всего, что только может подорожать», — пояснил Колесников.



Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, средняя стоимость летнего отдыха в Турции для российских туристов в 2024 году составляет около 200 тыс. рублей на двоих, цены варьируются в зависимости от категории гостиницы.

Ранее эксперты отреагировали на сообщение об оттоке туристов из Турции в другие страны.