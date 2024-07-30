Таиланд с начала года посетили 1 млн туристов из России

Таиланд с начала этого года посетили 1 млн россиян, которые занимают первое место среди туристических рынков стран Европы и пятое место по числу посещений среди всех национальных групп туристов. Это следует из подсчетов ТАСС на основании данных министерства туризма и спорта королевства.

Согласно прогнозу Туристического управления Таиланда (TAT), по итогам этого года объем туристического потока из России достигнет рекордного уровня и превысит показатель 2013 года, когда в королевстве побывали 1,7 млн россиян.

"Мы прогнозируем, что до конца 2024 года Таиланд посетят 1,9 млн российских туристов. Высокий сезон для российских туристов обычно длится с ноября по март, а с мая по октябрь - низкий сезон. Ключевые группы - это семьи с детьми, путешественники со средними и высокими доходами, медицинские туристы и цифровые кочевники", - сказал корреспонденту ТАСС представитель TAT.



По сравнению с прошлым годом рост объема турпотока из России в Таиланд сейчас составляет почти 18%.

"Мы наблюдаем растущий интерес среди молодых российских путешественников к культурному туризму и менее известным направлениям. TAT и наш офис в Москве тесно сотрудничают с нашими партнерами, такими как авиакомпании и туроператоры, чтобы привлечь больше российских туристов в Таиланд", - отметили в TAT.



Согласно постановлению правительства Таиланда, опубликованному ранее в издании The Royal Gazette, новые правила безвизового режима для россиян на срок до 60 дней начали действовать с 15 июля. Представитель таиландского МИД уточнил, что в отличие от предыдущих практик введения визовых послаблений, утвержденный безвизовый период будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления. В этой связи TAT прогнозирует дальнейшее увеличение числа российских туристов в Таиланде. Ожидается, что страну в следующем году могут посетить до 2,2 млн россиян.

С начала этого года Таиланд в общей сложности посетили более 20 млн иностранцев. Больше всего туристов приехало из Китая - 4 млн, на втором месте - Малайзия (2,8 млн), на третьем - Индия (1,2 млн), на четвертом - Южная Корея (1,06 млн).