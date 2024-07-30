Где этим летом отдыхают состоятельные россияне и сколько денег они тратят

Состоятельные российские туристы, как и простые смертные, в теплое время года предпочитают проводить время на берегу морей и океанов. Такой вид отдыха, по данным туроператоров, выбирают от 80 до 90 процентов ВИП-путешественников. Других манит погружение в прозрачные воды Мальдив или в богатые кулинарные традиции итальянской Тосканы. Есть и те, кого вертолетные туры по природным красотам России, заплывы с китами и рыбалка привлекают больше, чем прогулки на белоснежных яхтах и винные дегустации в Европе. О трендах люксового отдыха летом 2024 года рассказывает «Лента.ру».

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Миллиардеры все еще влюблены в Турцию

Турция по-прежнему остается страной номер один как у массового, так и у высокобюджетного российского туриста. Но если первые в попытках сэкономить едут в Анталью, то вторые отдают предпочтение более дорогим курортам Эгейского побережья: Бодруму, Фетхие и Мармарису, отмечает эксперт по туризму и генеральный директор компании Mayel Travel Майя Котляр.

Бодрум позиционирует себя как фешенебельный курорт Турции с бутик-отелями, модными бич-клабами и ресторанами, морской водой лазурного цвета. Там проводят отпуск местные спортсмены, звезды кино, политики, представители богемы, а также любители высокого уровня сервиса из России и Европы.

Цены, конечно, соответствующие. Например, проживание в одном из самых роскошных отелей курорта Lujo Hotel Bodrum стоит 2,3 тысячи евро (около 221 тысячи рублей) за ночь. Гостей размещают в шикарных номерах и виллах, они могут воспользоваться ВИП-трансфером, услугами спа-центра, спуститься к пляжу на панорамных лифтах и поесть в одном из девяти ресторанов a la carte.

ВИП-тур в Турцию на две недели обойдется от двух миллионов рублей. Это люксовый семейный отдых в хороших отелях, например, Бодрума Майя Котляр генеральный директор компании Mayel Travel, эксперт по туризму



В Бодруме этим летом отдыхает жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева — 37-летняя модель Елена Перминова. Для проживания она выбрала еще один известный местный люксовый отель — Mandarin Oriental. В июле 2024 года одна ночь в нем обойдется от 1,9 до 4,4 тысячи евро (от 182,9 до 423,5 тысячи рублей). На его территории даже есть своя вертолетная площадка для гостей, которые не любят тратить драгоценное время на стояние в пробках.

Мармарис — еще один излюбленный богатыми россиянами турецкий курорт. Из-за бурной ночной жизни, обилия баров и клубов его часто сравнивают с испанской Ибицей. А еще это центр яхтенного туризма и так называемая парусная столица Турции — в местной марине могут разместиться до 650 судов. Кстати, именно в Мармарисе сейчас Романа Абрамовича. Сам миллиардер, по слухам, тоже находится в Турции.

В Европу тяжело попасть, но она все равно — в топе

Еще один ярко выраженный тренд этого лета, по словам Майи Котляр, — поездки российских ВИП-путешественников в Европу. Она добавила, что за последние два постпандемийных года года спрос на нее активно восстанавливается.

Европа у нас сейчас в лидерах продаж. Люди уже не боятся туда летать. Появилось очень много стыковочных рейсов, вплоть до Грузии и Армении, не говоря уже про Стамбул и Дубай. В пути уже можно проводить не 24 часа, как ранее, а 10 часов Майя Котляр генеральный директор компании Mayel Travel, эксперт по туризму



Эксперт также отметила, что в первую очередь состоятельные россияне едут в Италию. Их интересует не только отдых на море, но и экскурсионная программа. Другие популярные у обеспеченных соотечественников направления — Испания, Греция, Кипр, Швейцария, Черногория и, конечно, Лазурный Берег Франции — курортная Мекка для российских миллиардеров и селебрити.

«В Москве считается очень модным иметь дом для отдыха в Кап-д’Антиб или Кап-Ферра, в Монако или Сен-Тропе, Каннах или Ницце. Когда его цена исчисляется десятками миллионов евро и частью сделки является вид на Средиземное море, пик модности достигнут», — пишет французское издание Résidences Immobilier, публикующее материалы о последних тенденциях в сфере элитной недвижимости.



Никакие санкции и запреты не помешали любви российских богачей к французской Ривьере. Например, сейчас у берегов Ниццы «Норникеля» Владимира Потанина. На судне есть тренажерный зал, бассейн и аквариум с экзотическими рыбами. Были слухи, что миллиардер собирался ее продавать за 211 миллионов долларов (около 18,6 миллиарда рублей), но, возможно, передумал.

Еще в одном городе на Лазурном Берегу Франции — в Тулоне — заметили 73-метровую яхту родившегося в Москве сооснователя Google Сергея Брина под названием Dragonfly и яхту Black Pearl («Черная жемчужина») с черными парусами — наследие предпринимателя Олега Бурлакова — строительство которой обошлось ему в 250 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей).

Этим летом на Лазурном Берегу проводит время и 28-летняя бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она поделилась фото на узкой улочке, полной туристов.

А в конце мая на 77-м Каннском кинофестивале ослепляли своими нарядами фотографов телеведущая и блогерша Виктория Боня, журналистка и телеведущая Ксения Собчак и бизнесвумен Лена Ленина.

На греческом острове Миконос проводит жаркие июльские дни предпринимательница, дизайнер, модельер, основательница музея современного искусства Garage и экс-супруга мультимиллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова. В ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) можно увидеть фото белоснежных греческих домов, пляжа и яхты.

Цены на люксовый отдых в Европе с проживанием в хороших отелях и сопровождением гидов начинаются от полутора миллионов рублей. Если лететь бизнес-классом — от трех миллионов рублей



Майя Котляр добавила, что, как правило, ВИП-туристов не интересует недельный отдых, они предпочитают ехать в Европу недели на три или на месяц. Такого же мнения придерживаются и эксперты туроператора PAC Group. Они отмечают, что если раньше богатые соотечественники летали в условный Париж только на выходные, то сейчас они стараются провести в стране как можно больше времени, совмещая поездки по регионам с отдыхом на побережье или в столицах.

Однако любителям красивой жизни не всегда удается быстро добраться до шикарных вилл и яхт. Многие обеспеченные россияне этим летом столкнулись с обидной проблемой: им не дали шенгенские визы из-за того, что они затянули с подачей документов.

«Большая часть светских путешественников не сподобилась податься вовремя, а вовремя по нынешним меркам — месяцев за пять-шесть. Но кому-то и это не помогло, паспорт просто задержали, и вилла стоимостью несколько тысяч евро в день простаивала, а персонал томился, протирая пустые бокалы», — пишет Telegram-канал «Антиглянец», поясняя, что богачам теперь приходится брать на отдых вместо своих друзей, оставшихся без виз, случайных знакомых.



Мальдивы, Египет и Эмираты также в почете у богачей

Помимо Европы и Турции, состоятельные туристы едут за пляжным отдыхом на Мальдивы, в Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Майи Котляр, летом эти направления предлагают очень хорошие скидки, которые доходят до 40 процентов. А люди считают деньги даже в люксовом сегменте, пояснила эксперт.

Как рассказала «Ленте.ру» руководитель по связям с общественностью туроператора FUN & SUN Ольга Иванова, подавляющее большинство их ВИП-клиентов (94 процента) тоже едут в Турцию, дальше следуют Мальдивы, ОАЭ, Вьетнам и Россия. Она отметила, что средний чек за пакетный тур в Турцию — 390 тысяч рублей с человека, на Мальдивы — 570 тысяч рублей с человека, в ОАЭ — 300 тысяч рублей с человека, во Вьетнам — 245 тысяч рублей с человека, в Египет — 327 тысяч рублей с человека, а по России — 615 тысяч рублей с человека



Мальдивы уже давно находятся в списке любимых направлений отдыха соотечественников. В июле местное министерство туризма Китаю.

Фото, сделанные на фоне роскошных вилл на воде, пляжей с белоснежным песком и бирюзовой водой и бассейнов, уходящих прямо в океан, давно украшают соцсети российских актеров, блогеров, спортсменов и других звезд. Местные отели предлагают обеспеченным постояльцам разные необычные услуги: ужин в подводном ресторане, ретриты с йогой, медитациями и мастер-классами по танцам, снорклинг с акулами, прогулки по коралловому питомнику и персонализированную систему питания.

На Мальдивах этим летом отдыхает российская топ-модель, актриса, журналист и галерист Полина Аскери. В своих соцсетях 38-летняя манекенщица выложила снимок, на котором позирует обнаженной, прикрыв тело длинным зеленым листом. Модель призналась, что отдыхала в разных отелях островного государства, но только Finolhu Baa Atoll Maldives она «почувствовала себя абсолютно счастливой».

₽ 176 000 стоит ночь проживания на вилле с собственным бассейном, видом на океан и двумя спальнями на курорте Finolhu Baa Atoll Maldives



Спрос на «тяжелый люкс» в Египте у россиян тоже стабилен.

«У объектов премиум-сегмента всегда есть свой клиент, который регулярно возвращается», — поясняет представитель туроператора Tez Tour.



Как отмечают эксперты Pegas Touristik, за последние годы ассортимент отелей ВИП-уровня на курортах этой страны заметно пополнился, и направлению есть что предложить даже самому взыскательному туристу. Здесь отели стоят дешевле, чем на Мальдивах. Например, в августе одна ночь на вилле пятизвездочного отеля Rixos Premium Magawish Suites & Villas в Хургаде с концепцией «ультра все включено» обойдется «всего» в 86 тысяч рублей.

Запросы на люксовые отели в ОАЭ у россиян Дубае — стоит около 80 тысяч рублей.

«У нас есть и штучные продукты: летом некоторые ВИП-путешественники выбирают альтернативные направления и ездят на Филиппины, на Бали, на курорт Десару в Малайзии. Там есть прекрасные пляжи и отели. Его посещение можно совместить с Сингапуром», — поделилась Майя Котляр.



Виллы с винным рестораном в Анапе и глэмпинг на берегу Баренцева моря

Отдых в родной стране у российских ВИП-путешественников в последнее время тоже становится популярнее. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», спрос на размещение в пятизвездочных отелях в России этим летом подрос на пять процентов. Кроме того, эксперты отдельно проанализировали бронирования, в которых средний чек превысил 500 тысяч рублей: выяснилось, что чаще всего их делают в Москве, Санкт-Петербурге и на курортных направлениях: Сочи, Эсто-Садок и Геленджик.

В Краснодарском крае постепенно появляются люксовые отели, которые, по словам туроператоров, ничуть не уступают турецким. Например, в Анапе в мае открылся FЮNF Luxury Resort & SPA, работающий по системе «ультра все включено» — первый отель в этом городе, который предлагает гостям размещение на виллах с собственным бассейном и отдельным винным рестораном.

₽ 221 680 стоит одна ночь на вилле с бассейном на берегу Черного моря в отеле FЮNF Luxury Resort & SPA в Анапе



По словам Майи Котляр, обеспеченные россияне также предпочитают рекреационные туры на Алтай и в Карелию и дорогой глэмпинг на берегу Баренцева моря. Там любители премиального отдыха на природе ловят и готовят крабов, плавают с китами и ходят в экспедиции на кораблях.

Сейчас модным направлением также становится плато Путорана. Там находятся уникальные водопады, самые высокие в России. Это исключительно вертолетные экскурсии, без вертолета там просто не обойтись. А один его подъем — это 400-500 тысяч рублей Майя Котляр генеральный директор компании Mayel Travel, эксперт по туризму



Вертолетный тур по Грузии и ВИП-рыбалка в Астрахани

В последние годы состоятельные избалованные туристы сами знают, чего хотят, и приходят к турагентам с уже готовыми заявками.

«У них обширный круг друзей, они между собой общаются, рассказывают друг другу, куда кто съездил, что понравилось. Мы со своей стороны тоже рассказываем, что сейчас в тренде», — пояснила эксперт.



Майя Котляр добавила, что недавно, например, от ВИП-путешественников был запрос на вертолетную экскурсию по всей Грузии. Кто-то из клиентов предпочитает развлекаться на яхтах в красивых бухтах Бодрума, кто-то едет на Мальдивы на дайвинг, а кто-то арендует в Италии аутентичные виллы и нанимает местных поваров, чтобы учиться у них готовить.

«А кто-то вообще уезжает на рыбалку в Астрахань. Там есть один очень известный люксовый отель "Рыбзавод". Люди заказывают дорогущие туры на компанию — на неделю для пяти-шести человек такой тур стоит около миллиона рублей», — поделилась гендиректор компании Mayel Travel.



Бывает, что ВИП-путешественники обращаются к туроператорам и с нестандартными просьбами. Ольга Иванова рассказала, что один раз клиенты попросили найти горшок для детей с героем мультфильма «Спанч Боб» и доставить его в номер. Другим настолько понравилась игрушечная собака, которую они увидели в Турции, что по возвращении они обратились с просьбой купить такую же и доставить в Москву. Среди других необычных запросов — организовать доставку томатного сока в бар отеля для коктейля «Кровавая Мэри», устроить трехдневный тур по Вьетнаму с посещением гор, пещер и вертолетной экскурсией, измерить температуру воды в бассейне и размер кроватей на Мальдивах.