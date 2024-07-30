Пассажиры рейса на Ибицу устроили вечеринку в летящем самолете

Пассажиры рейса авиакомпании Jet2 из Бирмингема на Ибицу устроили вечеринку в летящем самолете и разгневали попутчиков. Об этом сообщает National World.

Уточняется, что хаос начался спустя полчаса после взлета лайнера. Веселившиеся путешественники ходили по проходу самолета, танцевали, кричали, а также игнорировали требование экипажа пристегнуть ремни безопасности. Находившийся на этом же рейсе с дочерью и женой мужчина заявил, что это был худший полет в его жизни.

«По сути, бортпроводники ничего не предприняли, чтобы остановить их опасное, деструктивное поведение», — заявил пассажир.



Ранее пьяный россиянин устроил дебош в самолете, оказался в другой стране и угодил в полицию. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.