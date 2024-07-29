Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз

Доля отказов россиянам в выдаче шенгенских виз увеличилась на десять процентов в 2024 году. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в ходе пресс-конференции.

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— Процент отказов в выдаче виз действительно увеличился, он составляет примерно 10 процентов от всех запросов, — объяснил Горин.



Он посоветовал туристам с особым вниманием относиться к подаче данных для оформления визы, а также учитывать правило первого въезда и подавать документы на визу именно в ту страну, куда планируется путешествие.

Также рекомендуется планировать поездку в Европу заранее, так как запись на подачу документов по популярным направлениям составляет от месяца до двух.

Горин также отметил, что в сравнении с 2019 годом, когда россиянам было одобрено четыре миллиона виз, в 2024 году их количество сократилось до 449 тысяч в год, передает ТАСС.

Тем не менее российский паспорт по итогам первого полугодия поднялся в Индексе паспортов на шесть позиций. Теперь он занимает 45-ю строчку. Подъем российского паспорта в рейтинге происходит несмотря на то, что за полгода количество безвизовых направлений для граждан РФ сократилось.