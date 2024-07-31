Узбекистан и Россия планируют реализацию совместных туристических инвестпроектов

Туристические ведомства Узбекистана и Российской Федерации планируют продолжать развитие сотрудничества, в том числе реализацию совместных инвестпроектов в профильной сфере. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

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По ее данным, в среду в Ташкенте прошла рабочая встреча представителей торгпредства, Минэкономразвития РФ и первого заместителя председателя комитета по туризму при Министерстве экологии, охране окружающей среды и изменения климата Узбекистана Джамшида Абдусаламова, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере туризма, включая координацию взаимных визитов туроператоров двух стран и реализацию совместных инвестпроектов", - говорится в сообщении.



В частности, в ходе встречи сообщалось, что в ближайшие дни состоится визит узбекской делегации в регионы России для презентации туристского потенциала республики.

По данным Минэкономразвития России, за последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тыс. до 403 тыс. человек. При этом в 2023 году узбекистанцы совершили в Россию более 800 тыс. поездок, что в два раза превышает показатель 2022 года.