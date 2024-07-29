Туристы бросились бронировать отели в Таиланде на Новый год

Турагенты на своих страницах в соцсетях отмечают всплеск интереса туристов к раннему бронированию туров в Таиланд на новогодние даты. Клиенты уже сейчас, почти за полгода до запланированных поездок, спешат зарезервировать места в популярных отелях.

Эту информацию порталу TourDom.ru подтвердили по крайней мере в двух крупных туроператорах.

«Спрос идет очень активный. Бронируют гостиницы разных ценовых категорий – от относительно доступных до самых дорогих», – рассказали в одной из компаний.



В другой добавили конкретики: «Заказывают отдых продолжительностью от 7 ночей, до 3 недель, в среднем – на 14 дней. В топе запросов ожидаемо Пхукет. На этот остров приходится примерно 75% заявок. Еще 15% – на Паттайю, остальные 10% – на Бангкок и другие таиландские курорты».



Кстати, такое распределение спроса соответствует географии чартерных рейсов, заявленных туроператорами на зимний сезон. В основном их ставят именно на Пхукет, из Москвы и некоторых городов самолеты полетят также в Бангкок и в аэропорт Паттайи Утапао.

В топе запросов на новогодние даты – недорогие отели 4* Пхукета и наиболее популярные комплексы 5* на этом курортном острове, в частности: Pullman Phuket Arcadia, Karon Beach Resort, Phuket Emerald Beach Resort & Spa, Le Meridien Phuket Beach Resort.

Что касается стоимости отдыха, то, например, туры на 7 ночей в Pullman Phuket Arcadia 5* с вылетом из Москвы 28 декабря предлагаются по цене от 536 тыс. руб. за двоих. В Phuket Emerald Beach Resort & Spa 5* – от 454 тыс. руб. с отправлением из российской столицы в ту же дату. За неделю в Le Meridien Phuket Beach Resort 5* придется заплатить от 673 тыс. руб.

Как говорят представители туроператоров, в некоторых гостиницах уже сейчас есть сложности с подтверждением номеров ряда категорий на даты новогодних праздников. Например, не во всех востребованных отелях удается забронировать размещение для больших семей или компаний. Количество таких вариантов, как правило, невелико и они заканчиваются в первую очередь.