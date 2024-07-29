РТС отметил рост спроса россиян на туры в Европу в 2024 году на треть

Спрос россиян на турпоездки в Европу в 2024 году вырос до 30% по сравнению с годом ранее, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в ходе пресс-конференции.

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"В этом году спрос на отдых в Европе по сравнению с относительно низкой базой 2023 года тоже увеличился. Рост составляет до 30%. Конечно, это не допандемийные цифры", - сказал он.



Рост числа поездок отмечается, прежде всего, по традиционно популярным направлениям - Италии, Испании и Франции. В 2024 году улучшилась и ситуация со стоимостью перелетов в европейские страны и удобством стыковок, подчеркнул эксперт.

"Самым дорогим годом для полетов в Европу был 2022 год. А сейчас через туристические компании можно забронировать авиаперелет в диапазоне 50-60 тыс. руб. туда и обратно", - объяснил Горин.



По его словам, сейчас с учетом стабилизации курсов валют хороший момент для планирования международных поездок.