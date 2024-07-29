Названы лучшие направления для отпуска в бархатный сезон

Лучшим направлением для отпуска в бархатный сезон является Турция, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в начале осени жара на курорте ослабевает и поток туристов снижается.

Наиболее популярным направлением является Турция. Направление очень востребовано в августе и ранней осенью, потому что жара ослабевает и поток туристов снижается. В сентябре также достаточно комфортно в Египте. Еще можно рассмотреть Мальдивы, но в этот период погода там может подпортить отдых. На островах тропический климат, а значит может продолжаться сезон дождей. При этом в начале осени Мальдивы предлагают более приемлемые цены, — сказала Ансталь.



Из внутренних направлений турэксперт выделила Сочи. По ее словам, там достаточно хорошие погодные условия в бархатный сезон.

Ранее Ансталь посоветовала присмотреться к Карелии тем, кто хочет отправиться в путешествие по России на машине. Эксперт подчеркнула, что там можно насладиться природой. Она также порекомендовала доехать на автомобиле до Мурманска.

До этого эксперт по туризму Борис Соколов рассказал, что лучше менять валюту в центре города, а не в аэропорту, чтобы сэкономить в путешествии. Специалист также отметил, что ближе к концу поездки уже можно понять, где завышенные цены, а где нет. Поэтому сувениры и все необходимое, по его словам, лучше покупать именно перед отъездом.