Турагенты начали предлагать выгодные туры на Мальдивы

В разгар летнего сезона отпусков турагенты обращают внимание на спецпредложения, поступающие от гостиниц Мальдив.

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Некоторые отели анонсируют на августовские даты дисконты на размещение в десятки процентов от стандартной стоимости. Например, Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 4* предлагают скидку 50% на все категории номеров.

Информацию о большом количестве SPO от партнеров на Мальдивах подтверждают и туроператоры.

«Снижение стоимости вдвое далеко не рекорд. В комплексе вилл Canareef Resort Maldives 4* до конца лета снизили цену на 60%. Есть варианты и с дисконтом до 70%», – приводят примеры в одной из туроператорских компаний.



Некоторые гостиницы вместо прямых скидок или в дополнение к ним готовы бесплатно размещать детей, предоставить апгрейд категории номеров и питания и т. д.

Лето считается на Мальдивах низким туристическим сезоном, именно поэтому отельеры стараются стимулировать спрос спецпредложениями. Туроператоры отмечают: это дает результат. Благодаря выгодным ценам некоторые туристы рассматривают летний отдых на Мальдивских островах как альтернативу Турции – стоимость зачастую сопоставима, а авиаперелет лишь на 3–4 часа продолжительнее, чем на курорты турецкого побережья. Кроме того, уже сформировался «пул» туристов, которые предпочитают покупать туры на Мальдивы именно на летние даты, так как финансовая выгода по сравнению с зимними поездками весьма существенна.

Сезон дождей на архипелаге приходится на месяцы с мая по октябрь. В июле-августе осадков, как правило, меньше, чем в июне и июле. Туристы, не раз отдыхавшие на Мальдивах летом, пишут в комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома»:

«Поездка в несезон всегда лотерея в плане погоды. Если не повезет, можно попасть на период ливней и штормов». Есть и такие отзывы: «Уже трижды отдыхали летом, и ни разу не было затяжных дождей», «Природа непредсказуема – непогода случается и в феврале».



Туристам рекомендуют выбирать отели на южных островах архипелага, где вероятность дождей в летние месяцы ниже, чем на северных.

Туры на Мальдивы с прямыми вылетами из Москвы в первой декаде августа сейчас предлагаются в системах бронирования туроператоров по ценам от 354 тыс. руб. за двоих в гостиницах 4*. В отелях 5* отдых обойдется от 382 тыс. руб.