«Аэрофлот» выступает за упрощение визового режима с Гоа

«Аэрофлот» и его туроператор-партнер «Библио-Глобус» обратились в Минтранс и Минэкономики с просьбой при содействии МИДа упростить или отменить визовый режим с индийским Гоа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письма компаний, находящиеся в распоряжении редакции.

В обращении первого замгендиректора «Аэрофлота» Андрея Чиханчина в Минтранс указано, что назначенный по cоглашению о воздушном сообщении между странами перевозчик выполняет в летнем сезоне регулярные рейсы между Москвой и Дели, а также из Москвы и Екатеринбурга на Гоа, пишет издание.

«При этом стороны отмечают сложности с оформлением виз: визовую поддержку необходимо оформить в Москве, стоимость составляет $25 с комиссией за трансакцию, а оплату нельзя провести с карты российских банков. Кроме того, срок оформления визы составляет до пяти дней. В обоих письмах также отмечается «положительный опыт других стран, которые смогли нарастить поток российских туристов за счет упрощения визовых формальностей», — пишет «Коммерсантъ».



Меду тем, Индия является популярным направлением для путешествий россиян. В 2023 году страну посетили 92 тысячи российских туристов, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

В Центре по развитию международного туризма (ЦСР) 26 июля «Коммерсанту» сообщили, что по итогам первого полугодия турпоток из Индии вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, и ожидается, что по итогам 2024 года взаимный турпоток превысит 250 тысяч поездок, а к 2025 году — 300 тысяч.