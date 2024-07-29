Турецкие отельеры отреагировали на отток туристов

Турецкие представители туристической отрасли сообщают о значительном оттоке туристов в соседнюю Грецию, пишет издание Express. Руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич отметил, что Турция утратила свое ценовое преимущество.

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По его оценкам, в 2024 году на греческий остров Самос приедет около 150 000 турецких туристов, тогда как в 2023 году их было только около 40 000.

Это отрицательно сказывается на бизнесе, связанном с туризмом. Например, 57-летний шеф-повар рыбного ресторана в турецком курортном городе Кушадасы Каплан Ильхан сообщил, что его бизнес сократился примерно на четверть по сравнению с 2023 годом. Он также отметил, что слухи в социальных сетях о том, что в Греции дешевле, сыграли в этом большую роль.

Гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов ранее сообщил, что летом 2024 года российские туристы среди европейских стран предпочитали Италию, Испанию, Грецию и Францию, которые продолжали выдавать шенгенские визы.

Также турки ранее пожаловались на повышенное потребление электричества российскими туристами из-за нежелания выходить из отелей. Кроме того, отдых в Анапе оказался самым бюджетным среди морских курортов в августе.