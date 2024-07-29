Владельцы связанного с туризмом бизнеса в Турции запаниковали из-за оттока отдыхающих, которые стали предпочитать курорты Греции, сообщает «Турпром». Владельцы отелей и ресторанов жалуются на падение потока клиентов по сравнению с прошлым сезоном.

Глава Ассоциации туристических агентов Турции Кыванч Мерич считает, что страна лишилась «ценового преимущества». Сейчас в приоритете у туристов Греция. Только на остров Самос в этом году прибудет около 150 тысяч туристов из Турции.

Шеф-повар одного из ресторанов Каплан Ильхан отметил, что в этом году бизнес упал на 25% по сравнению с сезоном прошлого года. В одном из ресторанов в Стамбуле пожаловались на аналогичные проблемы. Его основатель сообщил о сокращении оборота на четверть. По его словам, высокие процентные ставки и превышающая 70% инфляция «повергают в шок».

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что лучшим направлением для отпуска в бархатный сезон является Турция. По ее словам, в начале осени жара на курорте ослабевает и поток туристов снижается. Из внутренних направлений турэксперт выделила Сочи. По ее словам, там достаточно хорошие погодные условия в бархатный сезон.