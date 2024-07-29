«Больше ни ногой». Туристка описала отдых в Таиланде

Россиянка отдохнула с мужем и детьми на популярном курорте Таиланда и рассказала о разочаровании. Своим мнением о Паттайе она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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В первую очередь туристку не устроил отель Modus Beachfront Resort. По ее словам, в номере все было обшарпанное и ободранное. Кроме того, вид из окна выходил на соседний корпус гостиницы, а внизу находилась парковка.

«Бассейн грязный, полотенца выдавали только в определенное время, и все время их не хватало. А если и выдавали, то дырявые, а иногда даже грязные», — заметила она.



Кроме того, пляж оказался маленьким, а море полным мусора.

«В общем, больше ни ногой в Паттайю, тем более семьей. Да, люди хорошие, но сервиса нет вообще. Лучше ехать на острова», — такой фразой она описала поездку.



Ранее россиянка поехала в ОАЭ и описала отдых в стране фразой «предпочту Турцию и российские курорты». По словам автора публикации, она заселилась в отель Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort, в котором никто не говорил на русском языке. Кроме того, в номерах редко убирались.