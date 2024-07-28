Туроператоры назвали основные зарубежные направления на август

Наиболее высокий спрос фиксируется в Турции и Белоруссии.

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Ежедневно туда отправляется около 15 рейсов.

Такой статистикой с радиостанцией «Говорит Москва» поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Если ближний зарубеж, то это, безусловно, номер один — Белоруссия, потому что в Белоруссию из Москвы летает очень много рейсов — в день больше 15 рейсов, у нас очень много поездов, «Ласточка» ходит, автомагистраль. Дальше с огромным отрывом уже идут Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан. Если брать дальнее зарубежье, то здесь, безусловно, номер один — это Турция. В день у нас больше 15 рейсов в разные города Турции из Москвы летает на все курорты — и Мармарис, и Бодрум, и Анталья, естественно, Стамбул, Анкара. Дальше с огромным отрывом — это Египет, Арабские Эмираты просто потому, что это дешевле. Кому не по карману Турция — Египет и Арабские Эмираты примерно сейчас на август на 20-25% проживание, питание дешевле, чем в Турции».



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