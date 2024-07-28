Самые красивые плотины мира

Выбрали места, куда удобнее всего добраться в современных реалиях.

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«Сложно поверить, но сейчас в мире построено свыше 800 000 плотин и дамб. Мой прошлый материал был посвящён самым интересным и величественным сооружениям на территории России, а в этой подборке я предлагаю пересечь границу и посмотреть, какие ГЭС достойны внимания за рубежом. Для удобства возьму сравнительно доступные для россиян направления — чтобы оценить весь размах человеческой инженерной мысли можно было без сложных пересадочных рейсов и искусственных бюрократических преград».







Цзиньпин-1 (Китай)

Китайцы любят и умеют бить рекорды, и ГЭС Цзиньпин-1 тому явное подтверждение. На данный момент эта плотина, находящаяся в провинции Сычуань, носит звание самой высокой достроенной арочной ГЭС в мире. Она простирается в небо на внушительные 305 метров. Для сравнения: Ниагарский водопад в его самой высокой точке достигает 53 метров, Эйфелева башня (без учёта недавно установленной на верхушке антенны) – 300 метров.

Неудивительно, что на гигантскую плотину съезжаются посмотреть туристы со всего мира! Главное шоу – сброс воды, на который можно взглянуть с удобной смотровой площадки. Вид стремящихся вниз потоков, способных смыть целый город, завораживает, внушает страх и в очередной раз заставляет восхищаться находчивостью человека, сумевшего подчинить силу природы.

Нурекская ГЭС (Таджикистан)

По высоте сооружение почти не уступает ГЭС Цзиньпин-1 (300 метров), но размеры – далеко не главная фишка этой плотины. Многие из нас представляют ГЭС в виде монолитной железобетонной стены, преграждающей путь могучей реке. И зачастую это так и есть. Но потом ты приезжаешь на Нурекскую ГЭС и видишь… поначалу даже сложно подобрать слова и описать то, что именно открылось твоему взгляду. Представьте себе свежевспаханное поле (с характерными бороздами от техники), которое каким-то образом оборудовали на горном склоне. Всматриваешься внимательнее и понимаешь, что это никакое не поле, а исполинский насыпной вал (отсюда и название конструкции плотины – «насыпная»).

Местные горы не могли дать такого количества камней и породы, поэтому материалы для строительства насыпи привозились из других регионов. В день к месту будущей плотины съезжалось в среднем по 100 карьерных самосвалов – и так на протяжении многих лет. Строительство завершилось к 1980 году, однако даже сейчас Нурекская ГЭС производит впечатление сродни египетским пирамидам: инновационная для своего времени технология и работа, объём которой сложно вообразить.

ГЭС Карун-4 (Иран)

Иран в последнее время становится очень популярным туристическим направлением у россиян – я и сам остался от этой страны в полном восторге! Посетив ключевые города (Тегеран, Йезд, Табриз, Кашан), подивившись яркости и вычурности местной архитектуры, насладившись безмятежностью пустыни Варзане и искупавшись в тёплых морских водах, можно разнообразить свою программу ещё сильнее и посмотреть на ГЭС Карун-4.

Расположенная на реке Карун в 180 км к юго-западу от Шехр-э-Корд в провинции Чехармехаль и Бахтиария, эта плотина привлекает не только своим размером (230 метров в высоту), но и крайне интересной конструкцией. Сооружение возведено в ущелье среди изломанных скал и отчасти переняло их форму. Сочетание разноуровневых колонн выглядит как страшный сон игрока в «Тетрис», но функцию свою выполняет отлично, сдерживая мощную реку. А ещё с оборудованной неподалеку площадки открывается превосходный вид: река с ярко-зелёной водой, песочного цвета горы и синее безоблачное небо вместе смотрятся по-настоящему красиво и завораживающе.

Ингурская ГЭС (Грузия)

Тот случай, когда не совсем понятно, что поражает тебя больше – сама плотина или пейзаж, который её окружает. Начнём с дамбы. Первая мысль: красивая. Изогнутая форма придаёт этому, в общем-то, массивному сооружению лёгкость и изящность – для ассоциаций с Колизеем не хватает только аналогичной подсветки. Такое определённо не стыдно изображать на футболках и открытках (которые, к слову, можно приобрести прямо на территории комплекса).

Ну и отдельный разговор – это местная природа. Ингурское (Джварское) водохранилище, на котором стоит плотина, сами грузины называют восьмым чудом света, и снисходительно к этому относиться не хочется – озеро и правда невероятно живописно. После посещения ГЭС настоятельно рекомендую проехать вдоль его берега – красочные фото и впечатления на всю жизнь гарантированы.

Токтогульская ГЭС (Кыргызстан)

Брутальность в её концентрированном виде. Туннели в скале, лифты в скале, коммуникации в скале – вся эта плотина буквально высечена в горной породе! Даже очевидно рукотворные элементы смотрятся максимально сурово, поскольку выполнены из серого камня и имеют циклопический размер. Всё это вместе больше похоже на ворота какой-то крепости, нежели на объект энергетической инфраструктуры. И это прекрасно! Жаль только, что внутрь с экскурсией попасть сейчас нельзя, но даже вид снаружи определённо стоит времени, потраченного на дорогу.