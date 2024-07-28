Тропические рыбы массово кусают туристов на Мальдивах

Отдыхающие на Мальдивах все чаще жалуются на укусы тропических рыб, передает Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, тропические рыбы-триггеры нападают на туристов, прикусывая их острыми зубами. Такое агрессивное поведение объясняется защитой потомства. Опытные дайверы на Мальдивах рекомендуют держаться подальше от рыбы-триггера из-за ее непредсказуемого поведения.

Отдыхающие признаются, что боятся ездить на курорт.

Дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На втором месте – Сочи, на третьем – Абхазия. А на четвертом месте рейтинга оказался китайский Хайнань. Тур на курорт можно приобрести от 110,8 тыс. рублей на двоих за 10 дней с перелетом и проживанием в «трешке» с включенными завтраками.