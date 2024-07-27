Зубастые рыбы кусают туристов на самом модном курорте

На Мальдивах туристы начали массово жаловаться на укусы рыбы-триггера. Это животное имеет острые зубы, которые могут прокусить кожу человека, сообщили журналисты.

«Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах», — пишет Life.ru.



Отмечается, что у рыбы-триггера торчащие зубы и выпученные глаза, она нападает на проплывающих мимо людей и прокусывает кожу. Таким образом она защищает потомство.

Дайверы уточнили, что настроение этой рыбы трудно предугадать, поэтому от нее следует держаться подальше. Однако неопытные туристы мало знают о рыбе-триггере, из-за чего часто попадают в ее ловушку.