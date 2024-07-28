В Мьянме обещают принимать карты «Мир» «везде, где будут российские туристы»

Туристические власти Мьянмы в очередной раз заявили о заинтересованности в привлечении большего числа российских туристов. Для этого собираются, в частности, расширить сеть приема российских карт «Мир». О начале работы в стране нашей платежной системы заявлялось еще в конце января.

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«Следующим шагом мы дадим инструкцию всей туристической инфраструктуре – отелям, ресторанам, всем обслуживающим гостей заведениям – подключить у себя терминал для карт "Мир". Где будут туристы – там будет и терминал российской платежной системы», – приводит РИА «Новости» выдержку из интервью с министром туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. Более того, чиновник заявила, что банкам стран, гражданам которых нужна виза для въезда в Мьянму (для россиян действует безвиз. – Ред.), тоже предложат подключиться к системе «Мир», чтобы туристы могли оплатить визовый сбор, так как Visa и MasterCard в стране не работают из-за санкций. Правда, как это собираются осуществить на практике, она не уточнила.



Также глава Минтуризма призвала российских предпринимателей инвестировать в открытие в Мьянме ресторанов русской кухни, чтобы те наши туристы, которым не по вкусу блюда Юго-Восточной Азии, могли заказывать привычную еду.

Тет Тет Кхайн отметила, что активизации туризма из России в ее страну препятствует отсутствие прямого авиасообщения между Москвой и Мьянмой. При этом она пояснила, что у национального авиаперевозчика Myanmar Airways попросту нет дальнемагистральных лайнеров, способных преодолевать без промежуточных посадок дистанцию 6,5 тыс. км до российской столицы. Выход глава Минтуризма видит в «совместной организации рейсов» с авиакомпаниями РФ, например «Аэрофлотом» и S7. Им обещано «обеспечить все условия для приема самолетов в Мьянме». При этом неясно, какая схема сотрудничества имеется в виду. Ключевой вопрос – кто возьмет на себя коммерческие риски по загрузке самолетов. Возможно, речь идет о том, чтобы российские перевозчики передали несколько дальнемагистральных бортов в аренду Myanmar Ayrways. Однако та еще в апреле, комментируя перспективу запуска рейсов между Янгоном и Москвой, отмечала необходимость предварительно оценить рентабельность таких перелетов. Из чего можно сделать вывод, что авиакомпания Мьянмы сомневается в приемлемой заполняемости лайнеров. Ровно те же причины могут сдерживать от выхода на маршрут и наших перевозчиков.

Сейчас Myanmar Airways выполняет рейсы в Янгон из Новосибирска с промежуточной посадкой в Мандалае, причем еще в апреле не исключалось, что их отменят из-за недостаточной загрузки. Из Москвы туристы могут летать в Мьянму иностранными авиакомпаниями со стыковками, например, через столицу Таиланда Бангкок.