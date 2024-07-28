Аппиеву дорогу в Италии включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиева дорога в Италии внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято на проходящей в Нью-Дели сессии Комитета всемирного наследия организации.

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Дорога была построена еще в республиканские времена Древнего Рима (312 год до н. э.) и называется в честь соорудившего ее правителя Аппия Клавдия Цека. По этому маршруту было налажено сообщение с Грецией, Египтом и Малой Азией.

В Риме отрезок Аппиевой дороги входит в археологический парк. Вдоль нее сохранились гробницы и виллы республиканского и императорского периода.

Италия является абсолютным чемпионом по числу достопримечательностей и артефактов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Аппиева дорога стала 60-м объектом.

Ранее сообщалось, что техно-сцену Берлина включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором подачи заявки выступила организация ночных клубов столицы Германии.